Дорога електроенергія і падіння цін на метал: Найбільший меткомбінат України зупиняє частину потужностей

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) виведе частину виробничих потужностей у простій через несприятливу світову кон'юнктуру, значне зростання витрат на електроенергію та перебої з енергопостачанням.

Про це йдеться у зверненні гендиректора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, оприлюдненому в офіційному Telegram-каналі підприємства.

Він нагадав, що всередині 2024 року компанія змогла збільшити виробництво металургійної продукції до половини довоєнного рівня, а виробництво залізорудного концентрату сягнуло майже трьох чвертей від довоєнного.

"При цьому в другій половині 2024 року наше підприємство зіштовхнулося зі значними викликами, що змушують нас знизити виробництво та уповільнити прогнозоване зростання", – зауважив Лонгобардо.

Серед основних негативних чинників він назвав падіння світових цін на залізну руду, стагнація ринків сталі в Європі, логістичні обмеження, а також значне зростання цін на енергоносії, адже підприємство має імпортувати 80% електроенергії, щоб уникнути відключень.

"У підсумку ціна імпортної електроенергії для підприємства більш ніж у 2 рази перевищує ціну, яку платять наші конкуренти в галузі в країнах Західної Європи. Часті відключення та перебої з постачанням електроенергії перешкоджають повноцінному відновленню виробництва, унеможливлюють довгострокове планування та збільшують собівартість, адже ситуація може змінитися щохвилини", – пояснив Лонгобардо.

Він визнав, що з огляду на ці причини компанія залишається збитковою, але має досягти хоча б мінімального позитивного фінансового результату.

"Ми змушені вжити низку заходів щодо зниження негативного ефекту на фінансовий результат. Для цього в четвертому кварталі 2024 року ми плануємо скоригувати рівень виробництва відповідно до зниження попиту на ринках і рівня цін на залізорудну сировину та металопродукцію в Україні та світі", – зазначив гендиректор меткомбінату.

Він уточнив, що у жовтні-грудні комбінат планує працювати однією доменною піччю – ДП-8, у роботі в цей час повинні бути від 2 до 3 агломашин, блюмінг буде зупинено на консервацію до зміни ринкової ситуації, а коксохімічне виробництво працюватиме під потреби металургійного виробництва.

"Ми плануємо, що конверторний цех і машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) будуть зупинені на 45 днів, у цей час весь чавун розливатимуть на розливних машинах (РМ) ДЦ-1. У другій половині грудня в роботі повинні бути 1 конвертер і МБЛЗ-1. Надлишок чавуну буде розливатися на РМ ДЦ-1. У новий рік ми плануємо зайти з однією доменною піччю, одним конвертером і МБЛЗ-1", – перелічив Лонгобардо.

За його словами, час простою обладнання сталеливарного та прокатного виробництва планують використати для його капремонту та модернізації. При цьому працівників не скорочуватимуть, їх планують залучати до ремонтних робіт, охорони та благоустрою території. Натомість підприємство планує і надалі наймати персонал, передусім молодь та жінок.

"Ми продовжуємо стежити за ринковою ситуацією і готові швидко наростити обсяги виробництва, якщо вартість електроенергії в Україні буде хоча б дорівнювати європейській або попит на європейському ринку збуту підвищиться", – додав Лонгобардо.

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Як повідомлялося, минулого року металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже призупиняв виробництво сталі, щоб зменшити споживання води, дефіцит якої виник внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".