Нацкомісія підвищила ціну електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" до кінця року

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Зокрема, регулятор підвищив на три місяці коефіцієнт, що використовується для визначення ціни електроенергії для споживачів ПОН на базі середньозваженої ціни електроенергії на ринку на добу вперед (РДВ) з 1,25 до 1,5, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі ціна електроенергії для споживачів ПОН на розрахунковий місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни електрики на РДВ за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, збільшеної на коефіцієнт, що враховує ризики коливання цін на балансувальному ринку (БР) та РДВ у розмірі 1,25.

Рішення регулятора збільшити коефіцієнт з 1,25 до 1,5 закріплено у проєкті постанови "Про внесення змін до порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електроенергії споживачам постачальником "останньої надії", ухваленому на засіданні 24 вересня. Документ набуде чинності з 1 жовтня цього року.

"У результаті масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості електроенергії для врегулювання небалансів е/е. При цьому ППН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "Дефолтний" відповідно до Правил ринку набуває е/е для потреб власних споживачів виключно на БР", – йдеться в обґрунтуванні рішення.

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Крім того, як зазначила комісія, 20 травня 2024 року була прийнята постанова №949 "Про граничні ціни на ринку "на добу вперед" та балансувальний ринок", що змінила максимальні граничні ціни на РДВ, ВДР та БР, що також вплинуло на коливання цін, зокрема на РДВ та БР.

"До НКРЕКП звернулося ДПЗД "Укрінтеренерго" з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнта, що враховує ризики РДВ з 1,25 до 1,5. При цьому "Укрінтеренерго" зазначило, що, починаючи з квітня 2024 року вартість е/е для врегулювання небалансів перевищує середньозважену фактичну ціну е/е на РДВ з урахуванням чинного коефіцієнта, що враховує ризики від коливання цін на БР та РДВ на рівні 1,25", – пояснив регулятор.

Як повідомлялося, ДПЗД "Укрінтеренерго" виконує функцію ПОН на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року та було визначено урядом на позаконкурсній основі. Його функції як ПОН були кілька разів пролонговані.

Підвищення тарифів на електроенергію

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення на 63%, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.