Кабмін виділив 72 мільйони на розсилку по 300 тисяч повісток на місяць, – ЗМІ

Кабінет Міністрів виділив 71,82 мільйона гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Кошти виділили з резервного фонду державного бюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 24 вересня, передає УП із посиланням на документ.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", – йдеться у тексті документа.

Вартість масової розсилки повісток розрахована з урахуванням послуг друку повісток і конвертів ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (17,82 млн грн) та їх доставки "Укрпоштою" (54 млн грн), йдеться у пояснювальній записці до проєкту розпорядження за підписом віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

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Як повідомлялося, у липні Кабмін дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) масово формувати повістки для військовозобов'язаних за допомогою реєстру "Оберіг". Це дозволить централізувати процес друку повісток, які надсилатимуть поштою.

У серпні Кабмін встановив, що сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

17 вересня "Укрпошта" розіслала перші кілька тисяч повісток без участі ТЦК та СП.