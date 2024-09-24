Проблеми в українському ІТ: Реєстрації нових ФОП впали на 21% і майже зрівнялися з кількістю закритих

Влітку 2024 року в Україні зареєстрували 9,1 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) у сфері інформаційних технології. Це на 21% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 48% менше, ніж улітку 2021 року.

Водночас українці за три місяці закрили 8,8 тис. ІТ ФОПів, що у 2,6 раза більше, порівняно з таким же періодом 2021 року (3,4 тис.), свідчать підрахунки сервісу YC.Market.

Загалом в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.).

Кількість припинених ФОПів у 2024 році (48 тис.) знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

Найвищий спад реєстрацій у літні місяці 2024 року у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року у Донецькій – 29,9%, Івано-Франківській – 28,4%, Черкаській – 27,7%, Миколаївській – 25,1% областях та м. Києві – 23,7%.

При цьому значно зросла частка жінок, які реєструють ФОП. Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: літом 2024 року 62,5% (46 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Літом 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а в 2021 році – 51,3% (39,7 тис.).

Водночас серед припинених ФОП зросла частка чоловіків. У 2024 році чоловіки становили 52,28% (25,1 тис.) серед тих, хто припинив діяльність, влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих ФОПів складала 48,1% (25,5 тис.), а у 2021 – 45,9% (19,6 тис.).

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Як повідомлялося, після початку повномасштабної агресії РФ українці створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.