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Проблеми в українському ІТ: Реєстрації нових ФОП впали на 21% і майже зрівнялися з кількістю закритих

айти,программист

Влітку 2024 року в Україні зареєстрували 9,1 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) у сфері інформаційних технології. Це на 21% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 48% менше, ніж улітку 2021 року.

Водночас українці за три місяці закрили 8,8 тис. ІТ ФОПів, що у 2,6 раза більше, порівняно з таким же періодом 2021 року (3,4 тис.), свідчать підрахунки сервісу YC.Market.

Реєстрація ФОП у червні-серпні 2024 року

Загалом в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.).

Кількість припинених ФОПів у 2024 році (48 тис.) знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

Реєстрація ФОП у червні-серпні 2024 року

Найвищий спад реєстрацій у літні місяці 2024 року у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року у Донецькій – 29,9%, Івано-Франківській – 28,4%, Черкаській – 27,7%, Миколаївській – 25,1% областях та м. Києві – 23,7%.

Реєстрація ФОП у червні-серпні 2024 року

При цьому значно зросла частка жінок, які реєструють ФОП. Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: літом 2024 року 62,5% (46 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Літом 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а в 2021 році – 51,3% (39,7 тис.).

Водночас серед припинених ФОП зросла частка чоловіків. У 2024 році чоловіки становили 52,28% (25,1 тис.) серед тих, хто припинив діяльність, влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих ФОПів складала 48,1% (25,5 тис.), а у 2021 – 45,9% (19,6 тис.).

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Як повідомлялося, після початку повномасштабної агресії РФ українці створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.

Автор: 

бізнес (1175) реєстрація (279) ФОП (126)


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Топ коментарі
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Аналіз ніачьом.
Хоча б сюди потрібнно було добавити - скільки IT спеціалістів з'явилися у офіційних штатах IT-компаній. Бо досить багато зараз повертаються з ФОПів у штат у компаніях, які надають бронювання співробітників.
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24.09.2024 16:14
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Аналіз ніачьом.
Хоча б сюди потрібнно було добавити - скільки IT спеціалістів з'явилися у офіційних штатах IT-компаній. Бо досить багато зараз повертаються з ФОПів у штат у компаніях, які надають бронювання співробітників.
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24.09.2024 16:14 Відповісти
Ну камент теж "ніачьом": офіційно влаштувалося у штат дуже мало. Відсоток тих кого забронювали - 1.9%. Тому "досить багато" у якійсь окремо взятій маленькій компаннії в якомусь селі - це одне, а тенденція глобальна по ринку наступна: війна не закінується, ті перспективи, які малює нам ОПа та Кабмін - таке-собі, постійне загравання з 73% дає про себе знати. Тому той у кого голова на плечах - тікає за кордон, і закриває ФОПа, щоби стати резидентом іншої країни, бо повертатися вони вже не збираються. Для країни платники податків не потрібні, тому люди платять "в чорну" ці гроші і тікають за кордон, закриваючи ФОПи взагалі. Здобули. Молодці.
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25.09.2024 10:16 Відповісти
Якшо на ФОПі було 6-7% податку (не памʼятаю вже точну цифру, але десь так). А при офіційному працевлаштуванні робітник і контора разом заплатять десь 40-50%. При ЗП в 3-4 тищі баксів різниця відчутна. Та і самі компанії не дуже таке хотять. То треба шоб зовсім безвихідь була шоб податися на офіційку. Дешевше десь на горищі пересидіти.
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25.09.2024 10:28 Відповісти
Я також закрию фоп, як тільки буде перший штраф від Predatirs. Стану резедентом "безпечної країни", туди куди жадні ручки не долізуть і все.
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25.09.2024 10:49 Відповісти
Завжди лякав цей броунівський рух у середовищі ФОПів. Дісно, у цьому середовищі треба перебувати, щоб розуміти.
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24.09.2024 18:40 Відповісти
Шоб українська податкова не була збіговиськом кончених кідарів - нічого складного в тому нема. Усі великі контори, які працюють з ФОПами, мають спеціальних бухгалтерів або домовляються з сторонніми конторами, які за вас роблять всі бумажки і представляють вас в усіх інстанціях, так шо особливо нічого робити не треба. Окрім випадків, коли податковці дзонять вам і вимагають хабарі.
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25.09.2024 10:41 Відповісти
У сфері оподаткування чого тільки не буває. Але, об"єктивно, вимагання хабарів найчастіше, підозрюю, буває на ґрунті якогось порушення.
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25.09.2024 11:41 Відповісти
Нє. Коли є порушення - то це святе вимагати хабар. Але навіть коли порушення ніякого нема, всі документи в порядку, всі довідки зібрані, то чого не спробувати? А якшо цей індівід - лох і поведеться?
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25.09.2024 11:48 Відповісти
А чому не пишуть, що зараз масово айті переходить на гіг контракти, тому і закривають ФОП. А ще багато переходить в штат компаній, щоб бронюватися від мобілізації. Тому ця статистика ні про що
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25.09.2024 09:56 Відповісти
"Масово"? ану розкажіть який відсоток такої "масовості" від загальної кількості ІТ 3-ї групи?
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25.09.2024 10:17 Відповісти

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