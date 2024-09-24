"Гармонізація" тарифів "Укрзалізниці" призведе до закриття добувних підприємств, – експерт

"Гармонізація" вантажних тарифів, яку має на меті запровадити "Укрзалізниця", може остаточно підкосити видобувну галузь, яка й без того перебуває у стагнації через втрату виробничих потужностей.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

"Сьогодні кожна компанія в добувній галузі несе витрати у вигляді податків за ведення господарської діяльності. Плюс треба нести витрати за те, що роздувається операційна діяльність залізничної компанії", – зауважила Оринчак.

Вона наголосила, що у галузі через військові дії відбувається стагнація, а 40% компаній просто зупинилися.

"Якщо ще на 10-15% підніметься логістика, то добувний бізнес буде не тільки в стагнації, він буде непривабливим. Це означає зупинку підприємств та втрату клієнтів для "Укрзалізниці". Від цієї ситуації ніхто не виграє. Тому ми просимо керівництво держави ще раз звернути на це увагу", – каже Оринчак.

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" подала до уряду план підвищення тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.



У свою чергу президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо УЗ підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.