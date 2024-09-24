Влада Києва витратить 80 мільйонів на відновлення пересохлого озера на Виноградарі

Столичне комунальне підприємство "Плесо" 9 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Княжна Либідь" розчистку та благоустрій озера Синє вартістю 80,69 млн грн.

За умовами угоди, до липня 2025 року підрядник має відновити озеро Сине на західній околиці житлового масиву Виноградар у Подільському районі, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це озеро ще у льодовиковий період утворилося природним шляхом у заплаві річки Почайни. Доказом цієї версії є наявність на дні синього мулу, який надає воді характерний синюватий відтінок. У жовтні 2023 року озеро остаточно висохло.

Згідно із проєктом, планується розчищення озера на глибину 5 метрів для розкриття ґрунтових джерел, очищення з’єднувальної протоки, а також об’єднання озера в кільце, щоб зрівняти рівні води та запобігти застою. Договірна ціна у кошторисі є твердою.

Крім розчистки озера, угодою передбачений благоустрій території навколо. На дитячий спортивно-ігровий комплекс, альтанки, лавки з навісами, пляжні душові та роздягальні, тіньові навіси для пляжу, пташині будиночки та пішохідний міст через озеро відведено 4,14 млн грн.

Ще 2,84 млн грн виділено на модульні будівлі для адміністративного приміщення, медпункту, громадської вбиральні, пунктів прокату та рятувальної вежі.

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При цьому ціни на частину будматеріалів у кошторисі завищені.

Наприклад, гарячекатану арматурну сталь класу А-ІІІ діаметром 12 мм врахували по 49 594 грн/т (тут і далі – без ПДВ). На сайті фірми "Метінвест-СМЦ" для Києва така арматура А-ІІІ (А400/А500) коштує 32 000 грн за тонну, що в півтора раза дешевше.

Матраци-габіони "Рено" розміром 4х2х0,23 м замовили по 4 986 грн. Будівельна компанія "Берег" пропонує такі матраци по 3 430 грн за одиницю, а інтернет магазин "Геотекс" продає їх по 3 360 грн/шт, що в півтора раза дешевше.

Єдиним конкурентом ТОВ "Княжна Либідь" на тендері було ТОВ "Пмк-Київ", яке подало дешевшу пропозицію на 1%, але його відхилили через помилки у накладенні кваліфікованого електронного підпису.

КП "Плесо" очолює Вячеслав Савицький, уповноваженою особою з публічних закупівель є Ія Яценко.

Броварська фірма "Княжна Либідь" належить Оксані Мезенцевій, Вячеславу Божку та Марині Маркеловій. У 2017 році КП "Плесо" замовило компанії капітальний ремонт стічної каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі за 5 млн грн, однак роботи так і не були виконані, попри виплату всіх коштів.

У 2018 році поліція розслідувала можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами КП "Плесо" та ТОВ "БК "Міськбудінвест", субпідрядником якого на 55% була "Княжна Либідь", під час будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки за 88 млн грн. Тоді слідчі з’ясували, що КП "Плесо" заплатило "БК "Міськбудінвест" 30,51 млн грн. Водночас, під час огляду місця події слідчі не виявили жодних будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки.

У 2024 році прокуратура Києва повідомила про незаконне заволодіння 1,7 млн грн під час ремонту парку "Почайна". Замовником якого був "Київський центр розвитку міського середовища". Слідство стверджувало, що директор ТОВ "Княжна Либідь" та спеціаліст з технічного нагляду ФОП Олександр Лахненко внесли неправдиві відомості щодо обсягів його виконання до актів виконаних робіт. У вересні 2023 року суд обрав для них заставу по 836 тис. грн кожному.

Загалом із 2017 року фірма "Княжна Либідь" отримала підрядів на загальну суму 558,16 млн грн, з яких 424,09 млн грн – від нинішнього замовника.