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Новини
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Можливості для залучення коштів на внутрішньому ринку через ОВДП майже вичерпано, – Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко

Можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВПД) майже вичерпано.

Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає українська редакція Forbes.

Через це у проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено залучення лише 17 млрд грн "чистими" (залучення мінус погашення) від ОВДП: Мінфін планує запозичити через продаж облігацій 579 млрд грн, а погасити – 562 млрд грн. Таким чином, роловер за цим інструментом наступного року заплановано на рівні лише 103%,.

Марченко пояснив, що Мінфін справді наблизився до граничних можливостей у частині внутрішніх запозичень.

"Це не безкінечна можливість, є певні обмеження у частині запозичень – вони пов’язані не тільки з обсягами запозичень, а й з борговою стійкістю", – наголосив міністр.

Не можна запозичувати по максимум і не звертати уваги, скільки потім доведеться погашати за ОВДП, пояснив очільник Мінфіну.

"У наступні роки ми маємо збалансувати внутрішні запозичення, щоби була можливість їх обслуговувати та погашати. Наші можливості на внутрішнього ринку вичерпні", – додав Марченко.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Як повідомлялося, проєкт держбюджету на 2025 рік передбачає державні запозичення у обсязі 2 237,6 млрд грн. У тому числі зовнішні – 1 658,4 млрд грн, внутрішні – 579,2 млрд грн. Потреба у фінансовій допомозі від міжнародних партнерів у 2025 році оцінюється у $38,4 млрд.

На погашення і обслуговування держборгу планується витратити 1172,2 млрд грн.

Очікується, що внаслідок цього державний борг наступного року зросте до 8 210,5 млрд грн, але зменшиться його співвідношення до ВВП до 97%.

Автор: 

держбюджет (1573) держборг (1089) Мінфін (2936) ОВДП (809) Марченко Сергій (250)


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Топ коментарі
+3
так ви ж і вбили внутрішній ринок
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24.09.2024 15:41
+3
тююю...

- органи податкової служби;
- органи контрольно-ревізійної служби;
- органи соціального страхування;
- санітарно-епідеміологічна служба;
- державна пожежна служба;
- органи захисту прав споживачів;
- органи екологічного контролю;
- органи міліції;
- органи служби безпеки;
- органи прокуратури;
- органи митної служби.

терміново, всіх кинути на залишки бізнесу в україні!
гетманцев, шмигаль, дайте команду!
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24.09.2024 15:49
+3
так то ж, вимоги мвф і сша. самі вони, ніколи б.
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24.09.2024 15:50
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так ви ж і вбили внутрішній ринок
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24.09.2024 15:41 Відповісти
це ж він натяказ про безальтернативність підняттю податків
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24.09.2024 15:48 Відповісти
так то ж, вимоги мвф і сша. самі вони, ніколи б.
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24.09.2024 15:50 Відповісти
У першу чергу, він натяка про емісію гривні, яку доведеться робити, через апетити зелених клептоманів.
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24.09.2024 19:59 Відповісти
тююю...

- органи податкової служби;
- органи контрольно-ревізійної служби;
- органи соціального страхування;
- санітарно-епідеміологічна служба;
- державна пожежна служба;
- органи захисту прав споживачів;
- органи екологічного контролю;
- органи міліції;
- органи служби безпеки;
- органи прокуратури;
- органи митної служби.

терміново, всіх кинути на залишки бізнесу в україні!
гетманцев, шмигаль, дайте команду!
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24.09.2024 15:49 Відповісти
зеленим виродкам нічого вкрасти
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24.09.2024 15:55 Відповісти
це тому що передбачили податкову ставку для банківських установ в 50%, от вони і психанули що не зможуть більше надприбутки отримувати і відмовляються в подальшому купляти ОВДП...
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24.09.2024 15:56 Відповісти
А ще можна видавати зарплату облігаціями...була така практика
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24.09.2024 16:02 Відповісти
Кінчайте торгувати, бо вже решту немає чим давати
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24.09.2024 17:07 Відповісти
вже повністтю обобрали народ до ручки, взялися за банки, а коли дійде черга до корита
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24.09.2024 17:21 Відповісти
Воно все пов'язано - на Велике Крадійництво набрали кредитів, тепер бюджету віддавати а для економіки шиш
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24.09.2024 20:11 Відповісти

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