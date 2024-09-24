Можливості для залучення коштів на внутрішньому ринку через ОВДП майже вичерпано, – Мінфін

Можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВПД) майже вичерпано.

Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає українська редакція Forbes.

Через це у проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено залучення лише 17 млрд грн "чистими" (залучення мінус погашення) від ОВДП: Мінфін планує запозичити через продаж облігацій 579 млрд грн, а погасити – 562 млрд грн. Таким чином, роловер за цим інструментом наступного року заплановано на рівні лише 103%,.

Марченко пояснив, що Мінфін справді наблизився до граничних можливостей у частині внутрішніх запозичень.

"Це не безкінечна можливість, є певні обмеження у частині запозичень – вони пов’язані не тільки з обсягами запозичень, а й з борговою стійкістю", – наголосив міністр.

Не можна запозичувати по максимум і не звертати уваги, скільки потім доведеться погашати за ОВДП, пояснив очільник Мінфіну.

"У наступні роки ми маємо збалансувати внутрішні запозичення, щоби була можливість їх обслуговувати та погашати. Наші можливості на внутрішнього ринку вичерпні", – додав Марченко.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Як повідомлялося, проєкт держбюджету на 2025 рік передбачає державні запозичення у обсязі 2 237,6 млрд грн. У тому числі зовнішні – 1 658,4 млрд грн, внутрішні – 579,2 млрд грн. Потреба у фінансовій допомозі від міжнародних партнерів у 2025 році оцінюється у $38,4 млрд.

На погашення і обслуговування держборгу планується витратити 1172,2 млрд грн.

Очікується, що внаслідок цього державний борг наступного року зросте до 8 210,5 млрд грн, але зменшиться його співвідношення до ВВП до 97%.