Росіяни почали гірше обслуговувати кредити. Сума проблемних боргів зросла на 100 мільярдів рублів за місяць

Центробанк Росії зафіксував погіршення якості портфеля кредитування населення. Так, частка проблемних роздрібних позичок у липні дещо зросла – на 0,1 процентного пункту, до 4,2%, частка проблемних незабезпечених споживчих кредитів збільшилася на 0,1 п.п. (до 7,7%), а іпотечних – на 0,03 п.п. (до 0,7%).

Про це йдеться в даних Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

"Це пов'язано з тим, що кредити, видані за високими ставками в період бурхливого зростання роздрібного кредитування (березень-вересень 2023 року), поступово визрівають", – пояснили в ЦБ Росії.

Поки портфель швидко зростав, це компенсувало збільшення поганих боргів: їхня частка навіть трохи знижувалася. Зниження видач та уповільнення зростання портфеля роблять ці кредити більш очевидними.

За даними Центробанку РФ, частка простроченої заборгованості за роздрібними кредитами з червневого мінімуму 3,4% зросла до 3,5% у липні-серпні, а сума проблемних кредитів (двох найнижчих, IV та V категорії якості) збільшилася у липні приблизно на 100 млрд руб. – з 1,5 трлн до 1,6 трлн руб.

Зазначається, що даних щодо проблемних кредитів у серпні ще немає, але кредитування помітно пригальмувало.

ЦБ Росії пояснює це зростанням ставок і своїми регуляторними заходами щодо обмеження кредитування найбільш обтяжених боргами людей.

Раніше стало відомо, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.