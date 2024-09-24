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Новини
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Росіяни почали гірше обслуговувати кредити. Сума проблемних боргів зросла на 100 мільярдів рублів за місяць

банк,рф,центробанк,росія,центральний

Центробанк Росії зафіксував погіршення якості портфеля кредитування населення. Так, частка проблемних роздрібних позичок у липні дещо зросла – на 0,1 процентного пункту, до 4,2%, частка проблемних незабезпечених споживчих кредитів збільшилася на 0,1 п.п. (до 7,7%), а іпотечних – на 0,03 п.п. (до 0,7%).

Про це йдеться в даних Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

"Це пов'язано з тим, що кредити, видані за високими ставками в період бурхливого зростання роздрібного кредитування (березень-вересень 2023 року), поступово визрівають", – пояснили в ЦБ Росії.

Поки портфель швидко зростав, це компенсувало збільшення поганих боргів: їхня частка навіть трохи знижувалася. Зниження видач та уповільнення зростання портфеля роблять ці кредити більш очевидними.

За даними Центробанку РФ, частка простроченої заборгованості за роздрібними кредитами з червневого мінімуму 3,4% зросла до 3,5% у липні-серпні, а сума проблемних кредитів (двох найнижчих, IV та V категорії якості) збільшилася у липні приблизно на 100 млрд руб. – з 1,5 трлн до 1,6 трлн руб.

Зазначається, що даних щодо проблемних кредитів у серпні ще немає, але кредитування помітно пригальмувало.

ЦБ Росії пояснює це зростанням ставок і своїми регуляторними заходами щодо обмеження кредитування найбільш обтяжених боргами людей. 

Раніше стало відомо, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.

Автор: 

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їм вигідно знищювати українців та наживатися a gde vygoda ta ? ce країни заходу načaļi voinu proti vas ?
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24.09.2024 16:08 Відповісти
Це ти сам придумав цю дурню, чи десь почув?
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24.09.2024 16:21 Відповісти
Це, доречі, погана новина - один з планів ***** по залученю найманців на війну.
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24.09.2024 16:10 Відповісти
Кожна новина про нашу економіку ось де погана новина.
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24.09.2024 16:23 Відповісти
яка сумна новина. а головне - дуже важлива.
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24.09.2024 17:22 Відповісти

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