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Кабмін змінив напрямки використання коштів для створення містобудівного кадастру. Що передбачено?

бюджет,госбюджет

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, доповнено, що бюджетні кошти використовуються за такими напрямами:

  • організація та забезпечення хостингу, обслуговування технічної інфраструктури;
  • розроблення, супроводження та модернізація програмного забезпечення містобудівного кадастру на державному рівні, його порталів, кабінетів, реєстрів, геоінформаційних баз даних, інформаційних систем та їх модулів, у тому числі Реєстру містобудівної документації, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державний реєстр адрес, Реєстр будівель та споруд;
  • забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, зокрема забезпечення навчання користувачів, його адміністратором;
  • технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру та його складових частин технічним адміністратором;
  • забезпечення електронної інформаційної взаємодії між містобудівним кадастром та публічними електронними реєстрами та/або інформаційно-комунікаційними системами, інформаційними системами;
  • здійснення заходів із створення та впровадження комплексних систем захисту інформації в містобудівному кадастрі на державному рівні тощо.

Про те, що в Україні запрацює Містобудівний кадастр на державному рівні (МБКД), який дасть змогу всім муніципалітетам, органам архітектури та архітекторам працювати в єдиній цифровій системі, повідомлялося в середині червня. Тоді відповідну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів.

Тоді в Міністерстві цифрової трансформації зауважили, що на період воєнного стану доступ до низки геоданих кадастру буде обмежено, проте знайти та перевірити основну актуальну інформацію щодо містобудівництва стане легше.

Автор: 

бюджет (1810) містобудування (16) кадастр (33)


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