Кабмін змінив напрямки використання коштів для створення містобудівного кадастру. Що передбачено?

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, доповнено, що бюджетні кошти використовуються за такими напрямами:

організація та забезпечення хостингу, обслуговування технічної інфраструктури;

розроблення, супроводження та модернізація програмного забезпечення містобудівного кадастру на державному рівні, його порталів, кабінетів, реєстрів, геоінформаційних баз даних, інформаційних систем та їх модулів, у тому числі Реєстру містобудівної документації, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державний реєстр адрес, Реєстр будівель та споруд;

забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, зокрема забезпечення навчання користувачів, його адміністратором;

технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру та його складових частин технічним адміністратором;

забезпечення електронної інформаційної взаємодії між містобудівним кадастром та публічними електронними реєстрами та/або інформаційно-комунікаційними системами, інформаційними системами;

здійснення заходів із створення та впровадження комплексних систем захисту інформації в містобудівному кадастрі на державному рівні тощо.

Про те, що в Україні запрацює Містобудівний кадастр на державному рівні (МБКД), який дасть змогу всім муніципалітетам, органам архітектури та архітекторам працювати в єдиній цифровій системі, повідомлялося в середині червня. Тоді відповідну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів.

Тоді в Міністерстві цифрової трансформації зауважили, що на період воєнного стану доступ до низки геоданих кадастру буде обмежено, проте знайти та перевірити основну актуальну інформацію щодо містобудівництва стане легше.