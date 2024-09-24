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Новини
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Можливості підвищити соціальні стандарти наступного року немає, – міністр фінансів Марченко

марченко,мінфін

Проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на брифінгу, повідомляє БізнесЦензор.

"На даному етапі, і це також було домовлено з нашими ключовими партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. У цьому році ми таку змогу мали, ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8000 гривень Ми вважжаємо за можливе зберегти цей розмір на увесь наступний рік", – сказав Марченко.

Водночас міністр запевнив, що наразі "немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована" у запланованих обсягах.

Він нагадав, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримав виплату пенсій та інших соціальних видатків.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Як повідомлялося, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

  • мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;
  • прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;
  • прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;
  • прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів", уточнили у Кабміні. Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.

Автор: 

держбюджет (1573) Мінфін (2936) мінімальна зарплата (136) Марченко Сергій (250) зарплата (1124)


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Топ коментарі
+38
Збільшено оплату праці:

ВРУ - на 26,2%,
Офіс Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28,2%,
Прокуратура - на 25,8%,
САП- на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Рахункова палата - на 38,2%,
Податкова - на 39,3%

А можливості підвищити соціальні стандарти наступного року немає.
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24.09.2024 16:45
+25
Зате для себе коханих завжди можливості знайдуться! Ви вже стільки накрали
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24.09.2024 16:36
+21
Зато заплановано підвищення зарплат у держслужбовців! Але "єто другоє"
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24.09.2024 16:42
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Зате для себе коханих завжди можливості знайдуться! Ви вже стільки накрали
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24.09.2024 16:36 Відповісти
Підвищити соціальні стандарти дуже просто!

Всіх старих, хворих та бідних на фронт, а богатим,впливовим та чиновникам бронь!

І РОЗКВІТНЕ УКРАЇНА!
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24.09.2024 16:38 Відповісти
Вже все вкрадено.
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24.09.2024 16:40 Відповісти
Зато заплановано підвищення зарплат у держслужбовців! Але "єто другоє"
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24.09.2024 16:42 Відповісти
Зате різним "сапам/бебам" та прокуратурам з податківцями досипати в корито можливості є...
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24.09.2024 16:43 Відповісти
Збільшено оплату праці:

ВРУ - на 26,2%,
Офіс Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28,2%,
Прокуратура - на 25,8%,
САП- на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Рахункова палата - на 38,2%,
Податкова - на 39,3%

А можливості підвищити соціальні стандарти наступного року немає.
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24.09.2024 16:45 Відповісти
Гниди.
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24.09.2024 16:51 Відповісти
зелені гниди.
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24.09.2024 17:14 Відповісти
Забув ще Марахвон та Дороги, а так все правильно...
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24.09.2024 16:54 Відповісти
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24.09.2024 19:55 Відповісти
себе та своїх псів потрібно годувати інакше покусають. Беззубих пересічних потрібно доїти та скубти
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24.09.2024 23:16 Відповісти
В проекті бюджету на 2025 рік збілшуєтся фінансування на 15-20 % на утримування : ОП ,ВР,КМ, суддів ,прокурорів це як розуміти ?
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24.09.2024 16:46 Відповісти
сцяння у вічі продовжуєьбся
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24.09.2024 16:50 Відповісти
Для "мудрого наріда" це божа роса. Тільки б не Порох.
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24.09.2024 18:31 Відповісти
А на марахфон та утримання слуг уроду має?
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24.09.2024 16:54 Відповісти
Я так розумію що це все йде з офісу ***********.
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24.09.2024 16:55 Відповісти
Вони собі підвищать все що можна і втечуть за кордон, а ви тут їбіться ,як хочете!
Буде саме так!.
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24.09.2024 16:55 Відповісти
Ну якщо всі затягують пояси, то усі, а не оце - ви тут побідуйте, а ми чинушам піднімемо зарплати і продовжимо премії виписувати.
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24.09.2024 17:05 Відповісти
Не розумію обурення в коментарях. Під кожною новиною про можливі мирні переговори і можливе завершення війни, а отже і можливість провести вибори, крики що це зрада. Тоді терпіть цю владу і наслідки їхніх дій. Або включайте нарешті свої голови і починайте думати про майбутнє.
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24.09.2024 17:05 Відповісти

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24.09.2024 17:14 Відповісти
https://gwaramedia.com/feyk-nashi-liudy-vzhe-zvykly-zhyty-pry-zakrytykh-kordonakh-yermak-zaproponuvav-ne-skasovuvaty-viyskovyy-stan-pislia-viyny/
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24.09.2024 17:19 Відповісти
Якщо хоча б тимчасово вдалося вирішити проблему зовнішнього ворога, то можна було б і за внутрішнього взятися. Чи ти справді вже до цієї фігні звик і не хочеш змінювати нічого?
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24.09.2024 17:37 Відповісти
А може, для того й спровокували зовнішнього ворога саме зараз, щоб за внутрішнього не було можливості взятися? Бо внутрішній ворог зараз - герой і захисник.
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25.09.2024 12:27 Відповісти
І не треба мені у відповідь кидати скріни різних ноунеймів з соцмереж
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24.09.2024 17:39 Відповісти
Хто для завгоспа його люди, які звикли жити в стійлі?
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24.09.2024 18:17 Відповісти
взагалі-то новина непогана
підвищення МЗП та прожиткового мінімуму - це підвищення купи податків та зборів
на ринку зп вищі за мінімалку, і на фактичні доходи людей це як раз не вплине
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24.09.2024 17:06 Відповісти
Бо тоді не вистачить грошей на схематози для "прібарахліться".
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24.09.2024 17:16 Відповісти
а як до можливости перестати красти, це зовсім неможливо
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24.09.2024 17:19 Відповісти
А навіщо підвищувати стандарти? В мене пенсія 4700, а в Германії середня пенсія 1550.
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24.09.2024 17:24 Відповісти
Зато є можливості підняти податки і тарифи
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24.09.2024 17:34 Відповісти
потужна потужність
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24.09.2024 17:47 Відповісти
Виходить стаття Конституції прл те, що вона є соціальною країною теж на паузі?

Як так, це ж взагалі основоположна стаття в Конституції будь якої цивілізованої країни ?

Марченко, ти зглузду з'їхав?
То до лікаря треба йти, а не фінансами воюючої країни займатися.

Не вибачаюсь, оце опудало вже договорилось до того, що судді злочинці бо виносять рішення по закону, а мають приймати рішення які надиктує влада.

Що далі?
Закон про тотальну евтоназію всіх хто не вписується в бюджет країни, всіх хто не догодив марченку і жолновіч з третьяковою?
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24.09.2024 17:47 Відповісти
***** все під себе гребуть !!!
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24.09.2024 17:59 Відповісти
Яка типова кринжова і совкова фраза. Підвищити, *****, соціальні стандарти 🤗 расширіть і углУбіть
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24.09.2024 19:32 Відповісти
Але неправда 😁 дУпутатам і помічникам підвищили!
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24.09.2024 20:04 Відповісти
Чого ж це пересічні не стоять в черзі захищати оце все, чухає ріпу влада та бізнесмени.
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24.09.2024 20:24 Відповісти
Після початку повномасштабного вторгення Росії народні депутати продовжили купувати розкішні автомобілі преміумкласу вартістю у сотні тисяч доларів. Їх намагалися приховати і записували на матерів та фірми дружин.

Джерело:
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24.09.2024 20:50 Відповісти
росіянські депутани?
а ні, -- наші
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24.09.2024 21:24 Відповісти
Марчек, ноу проблемс..
почитаєм твою декларацію в наступному році і зробим висновки про обгрунтованість подібних заяв
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24.09.2024 21:22 Відповісти
Зате є можливості фінансувати Телемарафон, збільшити фінансування депутатів, БЕБ, ДБР та інших паразитів "служби государєвой"

А ветерани, військові, пенсіонери...
Та кому вони треба?
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24.09.2024 22:12 Відповісти
Перетворили Україну на тюрму з мискою гнилої капусти.........................
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25.09.2024 11:45 Відповісти
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді дозволити використати на фінансування програми "Національного кешбеку" та підтримку проєктів зі значними інвестиціями (інвестняні) залишок коштів, що надійшли до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Джерело: https://biz.censor.net/n3511575
А нам кажуть, що ЄСВ не вистачає на пенсії.
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25.09.2024 12:22 Відповісти

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