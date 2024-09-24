Міноборони відновить конкурсний відбір на посади керівників своїх підприємств

Кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Мініністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначається, це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони.

"Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів до формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств", – сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

На період дії воєнного стану зупинене обов'язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств, за певними винятками.

Як відбуватиметься відбір

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства та має на меті забезпечення прозорого визначення претендентів на керівні посади.

Робоча група визначатиме та затверджуватиме критерії оцінювання кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо.

Відбір кандидатів відбуватиметься на засадах прозорості критеріїв оцінювання та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.

Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи з відбору.

Раніше стало відомо, що наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора компанії.