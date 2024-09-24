У Львові зупинили будівництво сміттєпереробного заводу. Його планували завершити ще торік
У Львові зупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки польський підрядник – компанія Control Process SA – порушує істотні умови договору будівництва.
Про це йдеться в повідомленні інформаційного порталу депутатів Львівської міської ради за результатами засідання тимчасової контрольної комісії міської ради з питань діяльності ЛКП "Зелене місто".
"Представники "Зеленого міста" нам прокоментували, що на сьогодні фактично склалася кризова ситуація – угоду з польським підрядником можна вважати розірваною. Компанія Control Process SA не продовжила у визначений час безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту. Відбулося декілька раундів переговорів щодо підписання додаткової угоди, але вони не були успішними", – сказано в повідомленні.
На сьогодні роботи на об'єкті зупинені, гарантія підрядником не надана, ЛКП "Зелене місто" повідомило в банк про стягнення коштів з підрядника.
"Депутатський корпус зробив усе можливе, щоб завод будувався. Але за рахунок не зовсім професійних менеджерських дій із попередніх періодів, складного неякісного контракту, про що ми також неодноразово говорили, ми опинилися в ситуації, що навіть при наявності всіх фінансових ресурсів, роботи на об'єкті зупинені", – сказав голова комісії, депутат Львівської міської ради Назарій Бербека.
За його словами, комісія дала протокольне доручення першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з питань економічного розвитку Андрію Москаленку надати план виходу з цієї кризової ситуації та поінформувати як це вплине на вартість робіт та на скільки це змістить часові рамки реалізації проєкту.
Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця року, будівельні роботи тоді були виконані на 25%.
Польська компанія Control Process SA створила кілька заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.
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Хочеться плакати від рівня дурості тих що так пруться до влади
доти буде катавасяя із тим заводом
Львів'яни все це добре знають