Київ увійшов до 15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації, випередивши Токіо. ІНФОГРАФІКА

Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні два роки та показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію: у ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії та цифрову інфраструктуру.

"Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста, як Париж, Рим і Відень та увійшли в топ-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотній зв'язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики", – сказав Оленич.

Раніше стало відомо, що Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.

За п'ять років Україна здійснила колосальний ривок: піднялися зі 102 на 5 місце за рівнем розвитку цифрових послуг.