"Укрзалізниця" та польська PKP домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії в обхід Росії

"Укрзалізниця" та "Польські державні залізниці" (PKP) домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Як повідомляється, у Берліні під час виставки InnoTrans 2024 українські та польські залізничники домовилися розвивати інтермодальні залізничні маршрути між Азією та Європою.

Для цього компанії будуть працювати над підвищенням пропускної спроможності та ефективності прикордонних переходів у вантажних перевезеннях, а також розширення прикордонної залізничної інфраструктури.

"Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС, зокрема завдяки маршруту: Китайська Народна Республіка – Республіка Казахстан – Азербайджанська Республіка – Грузія – Україна до Республіки Польща через польсько-українські залізничні прикордонні переходи", – сказано в повідомленні.

Відтак, головним завданням для обох сторін є відновлення та розвиток євразійського інтермодального сполучення та забезпечення максимальної ефективності залізничних вантажних перевезень на польсько-українських прикордонних переходах.

В "Укрзалізниці" нагадали, що перевезення з Китаю через Центральну та Східну Азію через Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії були фактично зупинені.

Наприкінці червня повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала ліцензію залізничного вантажного перевізника в Польщі.