Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН
Росія готується атакувати три атомні електростанції в Україні, щоб зруйнувати українську енергетичну систему.
Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент Володимир Зеленський.
"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього", – зазначив він.
За словами очільника держави, якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що "нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення".
"Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі", – наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, уночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС, він міг імітувати атаку на ядерний об'єкт.
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