Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

Росія готується атакувати три атомні електростанції в Україні, щоб зруйнувати українську енергетичну систему.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього", – зазначив він.

За словами очільника держави, якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що "нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення".

"Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, уночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС, він міг імітувати атаку на ядерний об'єкт.