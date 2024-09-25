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Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

Виступ Володимира Зеленського на засіданні Радбезу ООН

Росія готується атакувати три атомні електростанції в Україні, щоб зруйнувати українську енергетичну систему.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього", – зазначив він.

За словами очільника держави, якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що "нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення".

"Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, уночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС, він міг імітувати атаку на ядерний об'єкт.

Автор: 

АЕС (814) Зеленський Володимир (2513) ООН (360) росія (14242) Радбез ООН (5)


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Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20)
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25.09.2024 17:58 Відповісти

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