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Новини
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В Україні зросла кількість ДТП з постраждалими. Із початку року загинуло майже 2 тисячі людей

дтп

Упродовж січня-серпня 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 1 918 осіб та було травмовано 20 862 особи. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій з загиблими або травмованими збільшилась на 10,5% – до 16 621 випадків.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані патрульної поліції.

Зазначається, що найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1093 особи). Другою причиною є порушення правил маневрування (305 осіб). На третьому місці статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці (82 особи).

Цього року найбільша кількість аварій трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

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Як повідомлялося, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

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авто (4136) ДТП (63)


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У ФРН за той же період минулого року загинуло 2 095 людей що майже дорівнює вітчизняній статистиці. Проте кількість ДТП з постраждалими в Німеччині перевищила 216 тисяч проти майже 17 тисяч в Україні. Зважаючи на кратне перевищення кількості автомобілів у німців можна зробити висновок що якісні дороги та обов'язковість покарання за порушення правил таки рятують життя.
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25.09.2024 10:37 Відповісти
Тому що поліція, а фактично ті ж мєнти, що і при совку , на дорозі знаходяться тільки для того, щоб царювати грошей. І насрати їм на обстановку на дорозі, як її покращити і зменшити кількість ДТП. У цьому році мав 4 незаконних зупинки, а от так, щоб перевірити документи, а фактично понюхати чим з машини пахне (і не гидують, гниди), часом не алкоголем і одержати неправомірну вигоду. Правда, всі 4 рази напихав їм прутня повний рот, чим і завершалися наші зустрічі. Тому про які там кількості ДТП і смертей на дорозі думати. Мєнтам дєньог давай!!!!!
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25.09.2024 11:40 Відповісти

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