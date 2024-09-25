В Україні зросла кількість ДТП з постраждалими. Із початку року загинуло майже 2 тисячі людей

Упродовж січня-серпня 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 1 918 осіб та було травмовано 20 862 особи. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій з загиблими або травмованими збільшилась на 10,5% – до 16 621 випадків.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані патрульної поліції.

Зазначається, що найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1093 особи). Другою причиною є порушення правил маневрування (305 осіб). На третьому місці статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці (82 особи).

Цього року найбільша кількість аварій трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Читайте також: За кордоном зросла кількість ДТП з українськими водіями

Як повідомлялося, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.