США працюють над "обхідним шляхом", щоб продовжити військову підтримку України, – ЗМІ

Адміністрація резидента США Джо Байдена працює над планом продовження повноважень на відправку в Україну американського озброєння і техніки на суму $5,9 млрд до того, як закінчиться фінансування наприкінці місяця.

Як пише Politico, ці повноваження, що є частиною пакету допомоги Україні, ухаленого в квітні, дозволяють Пентагону використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну, передає Європейська правда.

Гроші потім витрачаються на заміну цього обладнання в американських арсеналах, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.

Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Міноборони США продовжувати постачати зброю Києву. Однак за цим методом США не зможуть надати нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках.

Читайте також: Держдеп США закликали використати виділені Україні мільярди доларів. Кошти можуть "згоріти" у кінці вересня

За словами речника Пентагону підполковника Чарлі Дітца, якщо це буде зроблено вчасно, "поставки можуть без проблем вийти за межі [фінансового року]".

Це питання знову виникло в неділю, коли спікер Майк Джонсон оприлюднив деталі запропонованого ним тримісячного пакету фінансування, в який не було включено продовження повноважень щодо України.

Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік $5,9 млрд президентських повноважень на вилучення озброєнь, які вона не використала. Ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України.

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс назвав невикористання цих повноважень "не справжньою проблемою", якщо адміністрація вирішить виділити ці гроші протягом наступного тижня.

"Наскільки я розумію... доки Білий дім каже нам, що збирається використати ці кошти, у нас немає проблеми", – сказав Роджерс.

Аналогічно, голова підкомітету з питань оборони Палати представників Кен Калверт сказав в інтерв'ю: "Я розумію, що вже є обхідний шлях", який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити, але мені сказали, що вони це зроблять".

Читайте також: Адміністрація Байдена шукає способи використати мільярди доларів для України, які можуть "згоріти" 30 вересня, – ЗМІ

Один з законодавців, член Комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі Мікс у короткому інтерв'ю у вівторок підкреслив важливість надання допомоги Україні напередодні важких зимових боїв.

"Вони спробують обійти це, адміністрація спробує, тому що [українцям] зараз потрібні ресурси, щоб вони могли реалізувати свій "план перемоги", що, на мою думку, є надзвичайно важливим", – сказав Мікс.

За словами Мікса, Зеленський, з яким він зустрівся в понеділок на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ймовірно, порушуватиме це питання на зустрічах з президентом Джо Байденом і під час візиту Зеленського на Капітолій у четвер.

Для українського лідера важливим питанням також буде швидкість американських поставок. Адміністрація Байдена в середньому виділяла близько 400 мільйонів доларів на місяць на військову допомогу, але офіційні особи в Києві були розчаровані тим, скільки часу потрібно для того, щоб деяке з цього обладнання дійсно потрапило на поле бою.

Як повідомлялося, США готують пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Його оголошення планується цього тижня.