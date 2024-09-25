Енергетики повідомили про знеструмлення у шести областях внаслідок ворожих обстрілів

Упродовж минулої доби, 24 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, зазначається, що на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та місцева промисловість.

Водночас у Чернігівській області з технологічних причин знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення наразі відновлено.

Також на Запоріжжі через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, при цьому один з об’єктів знижував напругу. Живлення також відновлено.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 5720 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 25 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 482 населених пункти.

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Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

До того генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.