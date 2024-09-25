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Новини
1 023 10

Бюджет втратив 823 мільйони євро через нелегальний ринок сигарет, – KPMG

акциз,марка,єакциз

Минулого року українці придбали 8,4 млрд штук нелегальних сигарет, тобто кожна п’ята сигарета реалізована без сплати податків до бюджету. Найвідомішим бренд, під яким продаються нелегальні сигарети, став Compliment.

Про це йдеться у дослідженні KPMG, що надає аудиторські, податкові та консультаційні послуги, передає NV.

Якщо у 2021 році під цією ТМ було продано 1,93 млрд штук сигарет, у 2022-му – 2,41 млрд, то вже минулого року – 2,75 млрд штук. У трійці лідерів – Marshall та Lifa.

За даними KPMG, нелегальне споживання сигарет на 38 ринках країн Європи, включаючи Україну та Молдову, зросло на 3% до 52,2 млрд штук. Ці темпи прискорились.

Для порівняння: у 2022-му він зріс усього на 0,3%. Серед антилідерів –Україна (+1,1 млрд сигарет), Велика Британія (+0,8 млрд) та Греція (+0,6 млрд). У більшості країн (тобто 21 з 38) обсяги нелегального споживання залишалися стабільними або знижувалися.

"В Україні великі податки, немає дешевших легальних альтернатив і це штовхає ринок в нелегальну сферу і тіньовий ринок суттєво зростає. Проблема складна і комплексна", – каже старший віцепрезидент із зовнішніх зв’язків PMI Хрістос Харпантідіс.

Водночас він додає, що представники влади в Україні готуються переглядати податкову політику.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже підвищила акцизи на пальне і тепер планує зробити це і для тютюнових виробів, щоправда дискусії у профільному парламентському комітеті ще тривають. Однак іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає, вважають експерти.

Автор: 

цигарки (355) тютюн (336) Новини компаній (3366)


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Топ коментарі
+4
А ви ще підніміть ціни на цю отраву, олухи.
Тоді кожна друга сигарета буде реалізована без сплати податків.
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25.09.2024 11:56
+4
В порівняні з тим,скільки за п"ять років недоотримав бюджет,завдяки зеленим мародерам-це копійки.
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25.09.2024 12:09
+3
Піднімайте акцизи ще не обрізаним українцям, дайте різним .идам стартовий капітал у Ізраїлі.
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25.09.2024 11:55
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Піднімайте акцизи ще не обрізаним українцям, дайте різним .идам стартовий капітал у Ізраїлі.
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25.09.2024 11:55 Відповісти
А ви ще підніміть ціни на цю отраву, олухи.
Тоді кожна друга сигарета буде реалізована без сплати податків.
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25.09.2024 11:56 Відповісти
давно уже покупаю контробас.

Скоро все легальные киоски закроются, все перейдут на контробас.
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25.09.2024 11:58 Відповісти
В порівняні з тим,скільки за п"ять років недоотримав бюджет,завдяки зеленим мародерам-це копійки.
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25.09.2024 12:09 Відповісти
Якшо бюджет втратив майже лярд, то скільки ж тоді заробив "локальний виробник" і зекономили курці?
Не забувайте, шо всі ті філіпи моріси - іноземні компанії і прибутки б вивели з України. А так все залишилось вдома
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25.09.2024 12:14 Відповісти
Какая потеря,это сколько крузаков с ионизацией воздуха и на нежной коже можно было бы купить для приближенных к туманоголовому.
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25.09.2024 12:20 Відповісти
А влада зупинятись не збирається: підняття акцизів, збільшення податків загонить в тінь не тільки виробників цигарок. І в підсумку бюджет не те, що не наповниться, а ще й отримає зменшення надходжень.
Вони ціленаправлено "вгравали" економіку від самого свого приходу до влади. Тепер вже йде добивання лежачого.
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25.09.2024 12:21 Відповісти
Підвищення цін на цигарки змусило перейти на тютюн і виготовляти цигарки самостійно. На місяць вистачало 1 кілограма за 480 грн. + гільзи 160 + доставка 90 грн. Але кашель задовбав - 55 років паління. Три місяці назад перейшов на електронні. За тиждень кашель пропав. Зовсім. Виявилось що це навіть дешевше за саморобні цигарки! Але принципово продовжую нікотинову залежність на "чорному ринку"! Десь недавно вичитав що в середньому на цигарки курці в середньому витрачають зараз 15% своєї зарплати. Ці гроші не зароблені, а нахабно "відтиснуті" у нікотинозалежних жадібними покидьками. Та ж сама історія з горілкою. Навчився виготовляти і вже років 20 не купую зовсім. Мені на представницькі потреби вистачає 10 літрів на рік високоякісного тричі дистильованого пійла.
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25.09.2024 13:31 Відповісти
Коли перед цім підіймали акциз, то рахували на скільки більше отримає бюджет.
Бюджет недоотримав.
Що треба зробити?
Знов підняти акциз))))))

Це точно так працює?))))))
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25.09.2024 14:19 Відповісти
Хтось зробив себе разом з акцизом
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27.09.2024 21:48 Відповісти

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