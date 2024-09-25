Мінцифри обіцяє запустити "е-резидентство" за кілька днів
Міністерство цифрової трансформації готується за кілька днів запустити проєкт "Е-резидент", що дасть змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.
Про це на форумі "Диригенти змін" від Deloitte повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.
"За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати", – сказав він.
Міністр додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.
За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.
Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні.
Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких будуть першими e-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.
у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні.
У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку.
Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.
"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.
Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
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Скільки вже було цього трешу та "іновацій".....
Заманюють .
А потім Х@Й гроші виведеш.
Як почнеш потім цей "ритуал" виводу, то по різним держустановам в вигляді Св Миколи стільки подарунків порозносиш, що дешевше сидіти там де мешкаєш.
Отак іноземець зареєструвався, зайшов, ввалив гроші, а потім умовний Коломойський чи Кірюша Тимошенко все віджав за повної підтримки ЗЄрмаків.
тепер моцкалям буде легше вести бізнес в Україні?! Дякуємо!
Відповідний рейтинг під назвою Tax Hells Index 2023 ("Податкове пекло 2023") склав американський фонд "1841". Як відзначають автори рейтингу, перше місце присуджується країні з найгіршою ситуацією в економіці.
Україна посідає в даному рейтингу четверте місце, проте як наголошується в доповіді фонду, рейтинг ПРИ ЧОМУ був складений за підсумками 2021 року, тобто до широкомасштабного вторгнення.
Беручи до уваги вищенаведену інформацію пропроную Міністерство цифрової трансформації розробити і запустити систем у " Є - анус ", щоб всі резиденти та нерезиденти могли швидко та оперативно відправляти відповіді державі на її пропозиції ....
А я вже подумав, що є-резидент це про шпійонів і подумав - Нарешті!!!