Мінцифри обіцяє запустити "е-резидентство" за кілька днів

Міністерство цифрової трансформації готується за кілька днів запустити проєкт "Е-резидент", що дасть змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це на форумі "Диригенти змін" від Deloitte повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

"За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати", – сказав він.

Міністр додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні.

Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких будуть першими e-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.

у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні.

У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку.

Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).