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Новини
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Мінцифри обіцяє запустити "е-резидентство" за кілька днів

федоров

Міністерство цифрової трансформації готується за кілька днів запустити проєкт "Е-резидент", що дасть змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це на форумі "Диригенти змін" від Deloitte повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

"За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати", – сказав він.

Міністр додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні.

Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких будуть першими e-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.

у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні.

У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку.

Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Автор: 

резиденція (10) Федоров Михайло (256) Мінцифри (807)


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Топ коментарі
+13
Податки зменшіть у воюючий країни , довбо@би
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25.09.2024 13:02
+8
Їх девіз-твори х..йню,ми тут проїздом
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25.09.2024 13:03
+7
Зелені аферисти товчуть гроші, як в останній раз.......................
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25.09.2024 13:02
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Аааа давайте нам ваші гроші!!!!
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25.09.2024 12:59 Відповісти
коли повне "е-пісєцдєнство" ?
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25.09.2024 16:12 Відповісти
Податки зменшіть у воюючий країни , довбо@би
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25.09.2024 13:02 Відповісти
Податки збільшили вже..
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25.09.2024 14:00 Відповісти
Це якийсь треш . Багато робитниц поїхало за кордон, електричество часто відсутне, повітряні тривоги
АЦІ ЗЕЛЕНІ ЦУКИ ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКИ
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25.09.2024 14:30 Відповісти
Зелені аферисти товчуть гроші, як в останній раз.......................
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25.09.2024 13:02 Відповісти
Їх девіз-твори х..йню,ми тут проїздом
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25.09.2024 13:03 Відповісти
Чомусь згадаляся "інвестиційна няня".....
Скільки вже було цього трешу та "іновацій".....
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25.09.2024 13:02 Відповісти
Зара типу "цифровий офшор".. мабуть і грошики проситимуть в крипті
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25.09.2024 13:22 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3511575/groshi_na_keshbek_ta_investnyan_vid_zelenskogo_vizmut_zi_strahovyh_vyplat_ukrayintsiv
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25.09.2024 13:50 Відповісти
Пастка.
Заманюють .
А потім Х@Й гроші виведеш.
Як почнеш потім цей "ритуал" виводу, то по різним держустановам в вигляді Св Миколи стільки подарунків порозносиш, що дешевше сидіти там де мешкаєш.
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25.09.2024 13:14 Відповісти
От проблема була тілтки у відсутності додатку, а не у корупції та правовому безладі.

Отак іноземець зареєструвався, зайшов, ввалив гроші, а потім умовний Коломойський чи Кірюша Тимошенко все віджав за повної підтримки ЗЄрмаків.
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25.09.2024 13:17 Відповісти
Це щоб обходити Нацбанк з його директивами,
тепер моцкалям буде легше вести бізнес в Україні?! Дякуємо!
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25.09.2024 13:21 Відповісти
Як "Диджілізатори" з банкової збираються робити ідентифікацію цих "ФОП-в? Чи є у них засіб перевіряти е-резидента за біометричними параметрами? А КЕПи - як збира.ться видавати? А що якщо ці е-резиденти торгують наркотиками, людьми і зброєю і мають зв'язки для надання недостовірих данних про себе з країн свого походження. Зідки наші силові будуть знати с ким мають справу? Влада 3Е своїх злодіїв спійманих на гарячому не переслідує!. Це так як у ПУтіна - "Бандити усіх країн єдеайтесь", а ми активно підключаємось до цієї схеми. Наші 3******** звичайно візьмуть гроші і будуть ними крутити а "е-інвестори" - теж використають схему для видмивання брудних грошей" зі свистом (всім відома тотальна "непідкупність" усіх гілок влади 3Е3Е).
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25.09.2024 13:43 Відповісти
Україна потрапила до https://www.unian.ua/war/airbnb-obicyaye-bezkoshtovno-rozmistiti-do-100-tisyach-bizhenciv-z-ukrajini-v-yevropi-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11722366.html списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.

Відповідний рейтинг під назвою Tax Hells Index 2023 ("Податкове пекло 2023") склав американський фонд "1841". Як відзначають автори рейтингу, перше місце присуджується країні з найгіршою ситуацією в економіці.

Україна посідає в даному рейтингу четверте місце, проте як наголошується в доповіді фонду, рейтинг ПРИ ЧОМУ був складений за підсумками 2021 року, тобто до широкомасштабного вторгнення.

Беручи до уваги вищенаведену інформацію пропроную Міністерство цифрової трансформації розробити і запустити систем у " Є - анус ", щоб всі резиденти та нерезиденти могли швидко та оперативно відправляти відповіді державі на її пропозиції ....
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25.09.2024 13:45 Відповісти
Фу, це про іноземців-інвесторів!
А я вже подумав, що є-резидент це про шпійонів і подумав - Нарешті!!!
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25.09.2024 14:03 Відповісти
в очі кинулось "е-дизертирство". ))
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25.09.2024 14:21 Відповісти
Цікаво, за наступного нормального президента це нікчемне міністерство розпустять нах?
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26.09.2024 09:19 Відповісти

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