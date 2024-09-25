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Новини
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Податківці отримали доступ до даних про перетин кордону і взялися за міжнародних перевізників, – Гетманцев

гетманцев

Державна податкова служба отримала доступ до даних Держприкордонної служби про перетин кордону громадянами, тепер податківці зможуть контролювати сплату податків міжнародними перевізниками.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Тепер податківці мають інформацію як про транспортні засоби, так і про кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, а також інші деталі подорожей, що за допомогою кількох кнопок кальтулятора Casio дає змогу визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму не виданих ним розрахункових документів", – написав Гетманцев.

Він додав, що у вересні 2024 року податківці вже провели у пунктах перетину кордону "ряд результативних спільних заходів", за результатами яких виявили факти недотримання порядку проведення розрахунків та відсутність ліцензій на право здійснення перевезень.

"Далі – справа техніки. Наполегливо рекомендую всім автоперевізникам оприбутковувати дохід від своєї діяльності та видавати чеки в повному обсязі. Ви цього зараз не робите", – попередив депутат.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. Депутат попередив, що з таких іноземних доходів потрібно сплатити податки, а порушникам загрожує штраф, хоча подібна діяльність може підпадати під покарання, передбачене Кримінальним кодексом України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) податки (2438) перевезення (645) Державна податкова служба (364) Гетманцев Данило (487)


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Топ коментарі
+7
Податки треба платити! Але до цього помічника агента фсб є питання:
Чому про це заявляє він, а не самі податківці?
А до цього вони не помічали порушення чи робили вигляд, що їх немає?
І головне питання: чого Гетманцев не помічав кричущі схеми ухиляння під сплати податків паном Коломойським ???
Чи спонсор налічмана в парламенті - то святе ???
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25.09.2024 14:11
+6
Перекладаю: якщо ви ще й досі працюєте в нашому шапіто і не ділитесь, тікайте з городу вам п...да.
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25.09.2024 13:46
+4
Надайте вже народу доступ до горлянки цього підра!
манцев - геть!
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25.09.2024 14:12
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Перекладаю: якщо ви ще й досі працюєте в нашому шапіто і не ділитесь, тікайте з городу вам п...да.
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25.09.2024 13:46 Відповісти
Продовжують обскубувати гусей, при цьому своїх ''індюків'' не зачіпають- і за кордон випускають і офшори не чіпають
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25.09.2024 13:51 Відповісти
Про гусей - мабуть пращур нашего хероя був прототипом персонажу Романа "Золоте теля" Паніковського.
Бо від кого у нього така любов до гусей?
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25.09.2024 13:58 Відповісти
Ти стрілки не переводь не прикидуйся дурником ніби не розумієш про що написано, зелеботе!
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26.09.2024 00:30 Відповісти
******* "кровосіси" - гетьманців.
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25.09.2024 13:53 Відповісти
А за народних депутатів, суддів, прокурорів з люксовими авто та палацами не хочуть взятися.
Ну ніяк.

Телешмарофон теж не на часі.
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25.09.2024 13:54 Відповісти
Гідра повзе
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25.09.2024 14:04 Відповісти
Телеграм? Якого біса воно в телеграмі?
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25.09.2024 14:04 Відповісти
Порушує рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) від 19.09.2024 р.
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25.09.2024 15:56 Відповісти
Гетьманцев таки хоче на палю.
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25.09.2024 14:06 Відповісти
Податки треба платити! Але до цього помічника агента фсб є питання:
Чому про це заявляє він, а не самі податківці?
А до цього вони не помічали порушення чи робили вигляд, що їх немає?
І головне питання: чого Гетманцев не помічав кричущі схеми ухиляння під сплати податків паном Коломойським ???
Чи спонсор налічмана в парламенті - то святе ???
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25.09.2024 14:11 Відповісти
Надайте вже народу доступ до горлянки цього підра!
манцев - геть!
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25.09.2024 14:12 Відповісти
Усі в чергу до зеленої каси ! Обілетимо кожного!
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25.09.2024 14:14 Відповісти
Часто перетинаю українсько-польський кордон рейсовим автобусом вітчизняного перевізника. Жодного разу не отримував квитка ні паперового ні електронного. Максимум, коли запитав у водія, він на папірці без печаток і номерів від руки написав початковий та кінцевий пункти призначення. Отримання надприбутків та крокодилячі сльози про збитковість улюблене хоббі наших підприємців. Невигідно вести бізнес? Йди в наймані робітники. Вакансій повно.
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25.09.2024 14:50 Відповісти
на пістолет в жопі від колонки LPG ,це чучело вже наговорило
тепер наговорює на монтировку від TIR
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25.09.2024 14:52 Відповісти
СБ ОУН ❤️🖤
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25.09.2024 14:54 Відповісти
а коли його вже підвісять?!
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25.09.2024 15:09 Відповісти
гетьманцев, організатор та керівник голодомору ********** в україні, за наказом з кремля.
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25.09.2024 16:06 Відповісти
кгбіст гєтманцев руліт
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25.09.2024 16:33 Відповісти
Як тільки треба платити податки - зразу купа ухилянтів пропонує повісити Гетьманцева. Так, друзі, можливо він поганий, але ви ще гірші, бо захищаєте свої тіньові доходи, прикриваючись поганим Гетьманцевим
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25.09.2024 17:15 Відповісти
похмелись
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25.09.2024 22:09 Відповісти
Раби повинні страждати і стояти на колінах .А тут на тобі -розкаталися ! Всіх на ціпок .Такі малі податки які намагаються силою здерти з населення -змушують населення крутити дулю в кармані рабовласникам .Якщо рабовласники знищують економіку держави податками -раби -тікать ,ховаються ,а настане година нестерпності ,то прийде кровава розплата .Ви ще не поняли -ця війна - дарунок Україні від Всевишнього. Як у населення нема мудрих ідей і мудрих керівників - буде нам біда .
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26.09.2024 08:46 Відповісти
щоб ты падло кацаподное издох в страшных муках..., шоб тебя шахед розирвав
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25.09.2024 20:17 Відповісти
Помічник агента ФСБ Сивковича-Гетьманцев - офшорщик і кришувльщик обналу і відкатів з відшкодування НДС - вчить українців , як потрібно працювати і платити податки. Так платити податки потрибно, але скікі не плати такі як гЕТЬМАНЦЕВ як крали так і будуть красти поки їх не посадять. Як кажуть собіі своїм родичам і друзям - все,а народу закон.
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25.09.2024 21:39 Відповісти
Нафіга їм та Україна здалася
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25.09.2024 22:07 Відповісти
Нераби податків не платять....то тільки для лохів !)))
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26.09.2024 09:11 Відповісти
Якось прочитав...шо 50% заправок в Україні ЗБИТКОВІ....після того мене вже важко чимось здивувати....
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26.09.2024 09:14 Відповісти

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