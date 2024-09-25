"Укрзалізниця" домовилась про співпрацю з Європейським агентством залізниць

"Укрзалізниця" та Європейське агентство залізниць (ERA) підписали меморандум про співпрацю, спрямований на підвищення інтероперабельності та безпеки залізничного транспорту в Україні.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається, що ця домовленість є значним кроком у напрямку інтеграції української залізничної системи до європейської транспортної мережі у відповідності з європейськими стандартами.

Відповідний меморандум встановлює рамки для технічної співпраці. Партнерство зосереджене на впровадженні та імплементації стандартів безпеки та інтероперабельності ЄС, відповідно до зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

"Цей меморандум є продовженням тісних контактів і співпраці між ERA та "Укрзалізницею", що розвиваються вже протягом тривалого часу. Взаємодія спрямована на покращення безпеки, інтеграції та інтероперабельності української залізничної системи з європейською мережею", – йдеться у повідомленні.

Що передбачає співпраця УЗ та ERA

Основні напрямки співпраці включають:

сприяння впровадженню європейського законодавства щодо безпеки та технічних стандартів інтероперабельності (TSI) залізниць в Україні;

підтримку впровадження Європейської системи управління залізничним транспортом (ERTMS) та інших стандартів залізниць ЄС;

обмін знаннями та найкращими практиками для полегшення інтеграції України в Єдину європейську залізничну систему;

співпрацю у сфері рухомого складу, включаючи питання сертифікації, технічного обслуговування та взаємного доступу до інфраструктури.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що ця співпраця є особливо важливою на тлі очікуваного ухвалення нового закону України "Про залізничний транспорт", що стане ключовим для подальшої гармонізації національного законодавства зі стандартами ЄС.

Меморандум також передбачає технічну підтримку у процесі реформування залізничної галузі України, включаючи ініціативи, пов’язані з управлінням безпекою, сертифікацією та транскордонними залізничними операціями.