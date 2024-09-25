Серед учасників ініційованої Зеленським програми "кешбеку" знайшли компанію з власницею із Росії

До програми "Національний кешбек" станом на 13 вересня приєдналися понад 1000 компаній та 167 фізичних осіб-підприємців, за придбання їхніх товарів українці отримуватимуть компенсації з держбюджету.

При цьому три компанії з цього переліку мали власників з РФ на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин РФ, свідчать підрахунки сервісу "Опендатабот".

З тих компаній, що мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення, наразі всі три позбулися російського сліду. Зокрема, власник однієї з них отримав українське громадянство.

Однак один з бізнесів, який бере участь в програмі "Національного кешбеку", досі належить росіянину. Це компанія ТОВ "Емвабуд Україна", яка займається виробництвом меблів та зареєстрована у Самборі Львівської області. 66% статутного капіталу фірми належить громадянину Азербайджану Ельшаду Аббасову, ще 34% контролює громадянка РФ Тамара Полякова.

Минулоріч дохід компанії склав понад 180 млн грн, а чистий прибуток – понад 10 млн грн. Ба більш, цей бізнес активно бере участь у державних тендерах: так, цьогоріч компанія вже виграла 2 тендери на суму понад 914 тисяч грн на постачання меблів для комунального підприємства у Києві та "Київавтодору".

При цьому ця компанія мала проблеми через власника, пов'язаного з країною-агресором, ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Загналом, станом на 13 вересня до програми "Національний кешбек" приєдналося 1 038 компаній та 167 ФОПів. Майже третина бізнесів задіяна у сфері виробництва харчових продуктів – 326. Ще майже 17% компаній займаються роздрібною торгівлею, оптова торгівля посідає третє місце з часткою 14%.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів" Джерело: https://censor.net/n3511575