Санкції для Фрідмана: Мін’юст подав позов про конфіскацію "Миргородської" і "Моршинської"

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Міністерство юстиції України 25 вересня подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов заяву про застосування санкції до російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авєна та Андрія Косогова.

Зокрема, Міністерство юстиції просить суд стягнути в дохід держави:

82,1086% акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування";

86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "Альфа".

Цими компаніями опосередковано володіють Фрідман, Авєн та Косогов.

Крім того, Мін’юст просить конфіскувати активи компанії IDS Ukraine – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних вод, а саме:

100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи";

100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "Нова.КОМ";

3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво".

Цими активами опосередковано володіє холдингова компанія "Rissa Investments Limited", дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії, та разом з компанією "Rissa Investments Limited" утворюють Групу компаній "Боржомі".

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Як повідомлялося, у жовтні 2023 року тижня суд арештував всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Петру Авену та Андрєю Косогову. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими російські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав СБУ оцінювала у понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. У тому числі, суд арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Фрідман і Авєн – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авєн і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.