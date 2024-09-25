Відновлення економіки України у другому кварталі уповільнилося до 3,7%, – Держстат

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року – на 3,7%.

Про це свідчать попередні дані Державної служба статистики.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%, повідомляв Держстат.

Як повідомлялося, у липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.