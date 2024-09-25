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Новини
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Відновлення економіки України у другому кварталі уповільнилося до 3,7%, – Держстат

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року – на 3,7%.

Про це свідчать попередні дані Державної служба статистики.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%, повідомляв Держстат.

ВВП України у другому кварталі 2024 року

Як повідомлялося, у липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.

Автор: 

ВВП (1145) економіка (168) Держстат (1429)


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економіка на паузі....................................
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25.09.2024 15:25 Відповісти
Економіка однозначно росте. Тільки ріст від'ємний...
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25.09.2024 15:36 Відповісти
куди не глянь - щодня нова потужність
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25.09.2024 15:45 Відповісти

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