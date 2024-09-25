Кабмін готує план повернення евакуйованих до Європи українських сиріт в Україну

Держава готує план повернення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких на початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали за кордон із закладів цілодобового перебування.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Ірина Постоловська, передає пресслужба міністерства.

За її словами, у питанні повернення дітей-сиріт в Україну "пріоритетом є влаштування в сімейні форми виховання".

За оцінками міністерства, за кордоном залишається близько 2 000 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали у складі організованих груп.

"Україна вдячна державам, які надали дітям тимчасовий захист. Водночас, повернення в Україну означає для дітей збереження національної ідентичності, повноцінний доступ до української освіти, а також реалізацію права на виховання в сімейному середовищі. Безпекова ситуація у віддалених від лінії фронту регіонах дозволяє працювати над поверненням цих дітей", – вважають у Мінсоцполітики.

Для організації процесу повернення розроблений графік візитів представників профільних служб до тих країн, куди були евакуйовані діти, – це Швейцарія, Австрія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Іспанія, Румунія, Словенія, Греція та Хорватія. Вже відбулися моніторингові візити до Туреччини, Італії та Польщі, додали у Мінсоцполітики.

"З урахуванням потреб дітей ми визначаємо форми їхнього влаштування в Україні, обовʼязково враховуємо наявність у них сестер і братів, адже їх не можна розлучати", – пообіцяв голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав українських біженців за кордоном повертатися в Україну.