Федоров анонсував впровадження штучного інтелекту в роботу держави

Міністерство цифрової трансформації України напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави.

Про це заявив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Диригенти змін", передає Інтерфакс-Україна.

"У кожному напрямі (над якими працює Мінцифри, – ред.) є свої проєкти, які потрібно формувати. А окремий напрям, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми дбаємо, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект", – сказав Федоров.

Він підкреслив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На думку Федорова, таким чином з'явиться можливість "обігнати" інші цифрові уряди.

"Ми зі 102 місця в світі на 5 місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація – той напрям, який зараз для нас пріоритетний", – зауважив Федоров.

Він додав, що представники Мінцифри проводитимуть зустрічі з усіма провідними ІТ-компаніями України, обговорюватимуть, що можна зробити в цьому напрямі, і як залучити нових учасників.

"Я думаю, що на нас чекає революція, яку ми не можемо пропустити, і нам потрібно її очолити у світі", – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна посіла перше місце в світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.

За п'ять років Україна здійснила колосальний ривок: піднялася зі 102 на 5 місце за рівнем розвитку цифрових послуг.

Наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.