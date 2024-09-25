"Ще два-три тижні": У Держводагентстві спрогнозували, коли очиститься вода у Сеймі і Десні

Повторне забруднення органічними речовинами річки Сейм, яке відбулося 12 вересня, вже дійшло до Десни. Але в ході його просування стан води покращується, вона має очиститися через 2-3 тижні.

Про це заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак розповів "Громадському радіо".

За його словами, раніше якість води у Сеймі та Десні стабілізувалася. Але 12 вересня відбулося повторне забруднення Сейму, яке вже дійшло до Десни.

Зараз, за словами Гопчака, найбільші концентрації хімічного споживання кисню знаходяться на стокілометровій ділянці Сейму від села Мутин Сумської області до села Долинське Чернігівської області. Але з часом органічний забрудник розбавляється, окислюється, і показники забруднення знижуються, хоч до норми не доходять.

"Ми щоденно проводимо моніторинги. За результатами вимірювання пріоритетних забруднювальних речовин з проб річок Сейм та Десна, перевищення екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук та важких металів не виявлено. Є незначні перевищення нікелю в місті Батурин, але це перевищення в десяту частину разу. Це може бути викликано природним явищем", – розповів заступник голови Держводагентства.

Він уточнив, що об’єм повторного забруднення не такий значний, як був минулого разу. Водночас рух течій річок – в межах 20-30 кілометрів за добу. Тобто з такою швидкістю відбувається проходження чистої води.

"Якщо взяти протяжність річки Сейм (приблизно 250 кілометрів), додати 360 кілометрів річки Десна, то, орієнтовно через 2-3 тижні чиста вода повністю промиється, і в річищі річок вона буде чистою", – пояснив Гопчак.

Водночас він запевнив, що навіть попереднє, більше забруднення не добралося до водозабірних станцій Києва та Броварів.

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Як повідомлялося, напередодні у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів уточнювали, що станом на 24 вересня якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах перебуває у межах норми, хоча показники кисню низькі.

Водночас на Сумщині спостерігається переміщення нової хвилі забруднення по руслу річки Сейм, але воно не несе такої загрози, як попереднє. На Чернігівщині також спостерігається погіршення якості води у річці Сейм.

При цьому результати вимірювань проб води у річці Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах.