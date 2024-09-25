Капітан арештованого судна під прапором Камеруну отримав заочну підозру за рейси в окупований Крим

Капітану іноземного морського судна USKO MFU, який здійснював вивезення агропродукції через закриті морські порти окупованого півострова Крим, заочно повідомили про підозру.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зокрема, підозрюваному інкриміновано порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2023 року іноземний громадянин, керуючи судном USKO MFU під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту.

Там судно було завантажено понад 3 тис. тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.

У листопаді 2023 року підозрюваний здійснив незаконний вихід судна USKO MFU з порту Севастополя.

Щоб приховати свою протиправну діяльність, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему AIS, що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу слідування судна.

У липні 2024 року судно USKO MFU було затримано в акваторії порту "Рені" Одеської області. На підставі ухвали суду на нього накладено арешт та передано в управління Агентства з управляння арештованими активами.

Іншому капітану цього судна, який у червні 2024 року керував ним під час незаконних заходу та виходу з порту Севастополя, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України в липні цього року.

Як повідомлялося, в липні в акваторії порту "Рені" Одеської області затримано та накладено арешт на іноземне морське судно, яке здійснювало вивезення агропродукції через закриті морські порти окупованого Росією українського півострова Крим.

Нагадаємо, з 15 липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя.