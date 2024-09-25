Україна та Японія готують угоду про захист інвестицій

Україна та Японія готуються до підписання угоди про захист інвестицій та відкриття офісу JETRO в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з послом Японії Кунінорі Мацудою, який завершує свою дипломатичну роботу в Україні.

"Японія готова інвестувати в нашу державу. Готуємося до підписання угоди про захист інвестицій. Та очікуємо на відкриття офісу JETRO в Україні. Усі ці кроки сприятимуть активній співпраці між нашими бізнесами", – заявив Шмигаль.

Він зауважив, що Японія надає Україні "велику й неоціненну допомогу", особливо в гуманітарній сфері. Так, до кінця року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть саме японського виробництва.

Крім того, за словами Шмигаля, Японія суттєво допомагає в медичній галузі.

JETRO (Japan External Trade Organization) – Офіс Японської організації зовнішньої торгівлі, незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.

Раніше повідомлялося, що Японія виділила $188 млн на фінансування проєкту з трансферу японських технологій в Україну та створення спільних підприємств.

До того стало відомо, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вже замовило техніку для потреб гуманітарного розмінування в українських виробників, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.