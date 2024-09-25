Обсяги видачі іпотечних кредитів відновили зростання. Майже всі позики – за програмою "єОселя"
Українські банки у липні 2024 року видали 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн.
Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у липні зріс на 18,2%, порівняно з червнем, коли він значно зменшувався, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).
Як і раніше, ️про видачу нової іпотеки в липні повідомили 11 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.
При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8% річних з 7,6% у червні та травні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:
- у Києві та Київській області (346 договорів на загальну суму 657,7 млн грн, що становить 54,8% від загального обсягу);
- У Львівській області (51 договір на 97,6 млн грн);
- у Вінницькій області (37 договорів на 60,3 млн грн);
- в Одеській області (28 договорів на 40,3 млн грн).
Як повідомлялося, за даними опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:
- у червні – 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;
- у травні – 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;
- у квітні – 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;
- у березні – 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;
- у лютому – 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;
- у січні – 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.
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