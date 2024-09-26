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"Щоб продемонструвати любов і турботу партії": Китай виплатить бідним одноразову грошову допомогу

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Китай виплатить одноразову грошову допомогу людям, які перебувають у крайній бідності.

Про це пише Bloomberg із посиланням на CCTV.

Як повідомляється, Міністерство фінансів і Міністерство цивільних справ Китаю нададуть субсидії на життя малозабезпеченим групам населення, включно з дуже бідними та сиротами, до свята Національного дня наступного тижня (головне державне свято Китаю, яке відзначається щороку 1 жовтня, – ред.).

Зазначається, що це стало рідкісною заявою про пряму допомогу всього через день після оприлюднення масштабної програми зі стимулювання другої за величиною економіки світу.

Місцева влада повинна забезпечити надходження коштів до цільових одержувачів до 1 жовтня, щоб продемонструвати "любов і турботу партії та уряду про людей, які потребують допомоги".

Сума виплат залишається невідомою.

Згідно з повідомленням китайського уряду в квітні, міністерства передбачили цього року 154,7 млрд юанів ($22 млрд) на фінансову допомогу та субсидії людям, які перебувають у крайній бідності, сиротам і бездомним.

За даними Міністерства цивільних справ Китаю, станом на червень у країні 4,74 млн людей живуть у крайній бідності.

Раніше у вересні стало відомо, що китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні. Це перша подібна зміна в країні з 1950-х років.

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бідність (48) гроші (542) Китай (2135) допомога (1541)


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