США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні в розмірі $375 млн.

Про це повідомили у Пентагоні, передає Укрінформ.

Зокрема, новий пакет містить боєприпаси класу "повітря-земля", ракети для HIMARS, 155 і 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, системи Javelin та AT-4.

Крім того, до нього увійшли броньовані машини M1117, протимінні автомобілі MRAP, легкі тактичні машини, броньовані мостові системи, стрілецька зброя, патрульні катери, саперна техніка та боєприпаси, а також запчастини й допоміжне обладнання.

Зазначається, що це вже 66-й пакет допомоги, який адміністрація президента Джо Байдена надає Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.

Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.