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Новини
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Унаслідок ворожої атаки Івано-Франківськ частково залишився без світла

Івано-Франківськ

У ніч проти 26 вересня унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що Івано-Франківськ частково залишився без світла.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Свтлана Онищук у Telegram.

"Під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання", – зазначила вона.

За її словами, для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. А пожежу, яка виникла на місці падіння, вже ліквідовано. Обійшлося без жертв.

Як уточнили у "Прикарпаттяобленерго", наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. Зокрема, вулиці: Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частина прилеглих. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 26 вересня ворог випустив по Україні дві ракети невстановленого типу, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 78 ударних БпЛА типу Shahed. Було збито ракети Х-59/69 та 66 дронів. 

Автор: 

Івано-Франківськ (141) електроенергія (4249)


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Це той з дронів які командування ВПС називає "локаційно втрачені"
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26.09.2024 09:57 Відповісти
Соромлюсь запитати... Про існування системи аеростатних загороджень для захисту подібних об"єктів нашому високому начальству щось відомо?
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26.09.2024 11:09 Відповісти
Зараз взагалі на аеростат, можна реб встановити і ті дрони будуть летіти в правильному напрямку, де їх можна збивати. Але простіше тримати море мобільних груп з фонариками якими нереально покрити всю територію та і дрони вже часто летять на висотах недосяжних для звичайного кулемета.
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26.09.2024 12:55 Відповісти
На Буковелі всюди світло, там проблем нема!
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26.09.2024 11:14 Відповісти

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