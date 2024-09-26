Унаслідок ворожої атаки Івано-Франківськ частково залишився без світла

У ніч проти 26 вересня унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що Івано-Франківськ частково залишився без світла.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Свтлана Онищук у Telegram.

"Під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання", – зазначила вона.

За її словами, для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. А пожежу, яка виникла на місці падіння, вже ліквідовано. Обійшлося без жертв.

Як уточнили у "Прикарпаттяобленерго", наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. Зокрема, вулиці: Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частина прилеглих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 26 вересня ворог випустив по Україні дві ракети невстановленого типу, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 78 ударних БпЛА типу Shahed. Було збито ракети Х-59/69 та 66 дронів.