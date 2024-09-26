Фонд держмайна визначив стартову ціну приватизації конфіскованого у російського сенатора заводу

Аукціонна комісія Фонду державного майна розробила умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та встановила стартову ціну на рівні 278,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Відповідно до рішення Кабміну, підприємство включено до переліку об’єктів великої приватизації. Водночас Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію об’єкта шляхом продажу на онлайн-аукціоні у системі "Prozorro.Продажі".

"Під час засідання, учасники комісії ознайомилися з документами підприємства, зокрема із фінансовою звітністю. Після чого, з урахуванням законодавчих вимог, визначили стартову ціну продажу – 278 532 525 грн", – йдеться у повідомленні.

Також комісія визначила умови продажу. Зокрема, вони передбачають:

збереження виду діяльності;

погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;

погашення простроченої кредиторської заборгованості;

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;

забезпечення соціальних гарантій працівникам відповідно до вимог трудового законодавства;

дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового на наступні періоди після закінчення діючого, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства відповідно до законодавства.

Наголошується, що Фонд держмайна завершив підготовку об’єкта приватизації до аукціону – далі аукціонна комісія направить до Уряду пропозицію стартової ціни та пропозиції приватизаційних умов на затвердження.

Всі кошти з реалізації націоналізованих санкційних активів направляються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" – це українське підприємство на Сумщині, яке спеціалізується на виробництві поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. Одне із найбільших виробників поршневих кілець на території України і постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Підприємство було передане в управління Фонду держмайна рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" належав підсанкційному російському політику Сергію Калашнику.

Калашник – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.