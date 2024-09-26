Бельгія і Нідерланди закликали до санкцій проти скрапленого газу з РФ, – FT

Бельгія, яка є одним із найбільших європейських імпортерів російського скрапленого природного газу, закликала Євросоюз заборонити паливо з РФ.

Як пише Financial Times, міністерка з питань енергетики країни Тінне Ван дер Стратен заявила, що ЄС повинен "йти далі", щоб зупинити постачання російського СПГ до блоку, передає Укрінформ.

За її словами, правила, запроваджені Брюсселем у грудні минулого року, щоб заборонити російським енергокомпаніям використовувати інфраструктуру ЄС, не дали достатніх правових підстав для компаній згорнути контракти з компаніями з РФ. Зокрема, вони продовжують використовувати такі порти як у бельгійському Зебрюгге – головний центр для імпорту СПГ і реекспорту до третіх країн.

Типові контракти на СПГ розраховані на десятиліття або більше, тому багато з них були підписані ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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Водночас міністерка з питань клімату та зеленого розвитку Нідерландів Софі Германс повідомила парламенту країни, що порушить це питання на зустрічі міністрів енергетики ЄС наступного місяця.

За її даними, кількість танкерів з російським газом, які прибувають на головний термінал Роттердама, різко зросла цього року: із, в середньому, одного на місяць – із середини 2022 року до середини 2024 року – до двох на місяць протягом минулого літа.

Танкер стандартного розміру зазвичай перевозить еквівалент приблизно 70-80 тис. тонн газу.

"Немає інших варіантів, коли ми можемо розірвати приватні контракти без застосування санкцій з боку Європейської комісії", – йдеться у листі Германс на адресу парламенту.

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Незважаючи на тиск із боку таких країн-імпортерів, як Бельгія та Нідерланди, щодо запровадження санкцій щодо російського СПГ, шанс на отримання одностайної згоди всіх держав-членів ЄС, яка була б потрібна, є невеликим, пише видання.

Зокрема, Угорщина регулярно виступає проти запровадження подальших заходів, які націлені на скорочення імпорту російського викопного палива.