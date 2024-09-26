У Нацбанку оцінили вплив оновленого плану підвищення податків на інфляцію

Заплановане підвищення податків не матиме суттєвого впливу на рівень інфляції, оскільки додаткові надходження будуть компенсовані бюджетними видатками.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів у подкасті Центру економічної стратегії, передає Liga.net.

Він нагадав, що Національний банк уже проводив відповідні розрахунки, які відображені в липневому Інфляційному звіті. Там йшлося про можливі додаткові інфляційні ефекти у разі підвищення ставок окремих податків, зокрема ПДВ.

"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість із них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни", – зауважив Ніколайчук.

За його словами, підвищення оподаткування доходів буде збалансовано тим, що отримані додаткові бюджетні ресурси повернуться в економіку у вигляді державних видатків, що не призведе до значного тиску на попит та зростання цін.

Як підвищення податків вплине на ціни?

Як повідомлялося, в Інфляційному звіті за липень 2024 року Нацбанк попереджав, що ініціативи щодо підвищення податків можуть спричинити додаткове підвищення споживчих цін для населення.

Зокрема, НБУ вже врахував у своїх прогнозах прискорення інфляції внаслідок підвищення акцизів на пальне, тютюнові вироби та алкоголь. Водночас підвищення інших податків міг мати більший вплив на інфляцію, ніж наразі враховано в базовому сценарії НБУ.

За оцінками Нацбанку, підвищення податків на доходи населення матиме обмежений вплив на інфляцію, однак у випадку збільшення ставки ПДВ чи військового збору з доходів підприємств матиме більший вплив на ціни.

Наразі Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає: