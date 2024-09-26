Росіян закликали підготуватися до припинення роботи сервісів Google

Американська корпорація Google обмежила створення нових облікових записів у своїх сервісах для користувачів із Росії. Так, компанія перестала надсилати на російські мобільні номери коди для реєстрації облікових записів.

Про це заявили в Мінцифри РФ, передає The Moscow Times.

"Оператори зв'язку також зафіксували значне скорочення кількості SMS, які відправляє компанія російським користувачам. SMS-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює, але немає впевненості, що ця можливість збережеться", – пояснили у відомстві.

У зв'язку з цим Мінцифри РФ рекомендувало російським користувачам сервісів Google створити резервні копії своїх даних та перейти на альтернативні способи двофакторної автентифікації або використовувати російські платформи.

Компанія Google має понад 40 сервісів. Зокрема, це пошукова система Google, електронна пошта Gmail, хмарне сховище Google Drive та відеохостинг YouTube. Частина сервісів доступна без реєстрації.

На початку вересня деякі користувачі з Росії зіткнулися з проблемами при реєстрації нових облікових записів: для підтвердження потрібно було ввести номер телефону, але при введенні російського коду з'являлося попередження, що його "не можна використовувати".

Google не коментував ці повідомлення.

На тлі проблем із реєстрацією на сервісах Google у росіян різко зріс попит на іноземні сім-картки. За даними Mobile Research Group, якщо за підсумками 2023 року на руках у росіян було близько 600 тис. іноземних карт, то в липні цього року їхня кількість зросла до 850 тис., а на початок вересня збільшилася до 1 млн.

На початку серпня стало відомо, що Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.

Ще на початку березня 2022 року Google зупинила продаж реклами у всіх своїх сервісах у Росії. Заборона поширюється, зокрема, на пошук, YouTube та партнерські мережі.