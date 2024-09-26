У системі DREAM зареєстрували понад 7 тисяч проєктів відновлення. Для їх реалізації треба 388 мільярдів

Від початку 2024 року в державній електронній екосистемі DREAM, яка є інструментом для регіонального відновлення, зареєстровано понад 7 тис. проєктів із відбудови України.

Про це розповів керівник впровадження проєктного офісу DREAM Денис Іванов під час публічної дискусії між представниками громад та засновниками екосистеми, передає Укрінформ.

"Наразі ми вже бачимо 7730 проєктів, які потребують фінансування у розмірі понад 388 млрд грн. Станом на 2024 рік лідерами за кількістю поданих проєктів є Київська – 1475, Харківська – 752 та Кіровоградська області – 450", – сказав Іванов.

Найбільш пріоритетними напрямками для фінансування є інфраструктура, транспорт, освіта, житло, охорона здоров'я та водопостачання.

Молодша аналітикиня Інституту аналітики та адвокації Валерія Торяник зазначила, що наразі екосистема ґрунтується на підзаконних актах і працює як експериментальний проєкт.

У разі ухвалення законопроєкту "Про засади відновлення України" принципи відбудови та використання DREAM стануть обов'язковими, зобов'язуючи громади реєструвати свої проєкти для прозорості даних.

Під час дискусії Торяник представила аналітичні звіти ефективності екосистеми в розрізі Полтавської, Харківської та Сумської областей. Аналіз даних відбувався з моменту запусту проєкту (2023 рік) по 19 червня 2024 року.

У Полтавській області на момент реалізації дослідження було зареєстровано близько 50% громад, у той час, як у Харківській та Сумській – близько 75% разом з тими, де велись бойові дії. Харківщина внесла 656 проєктів, а Полтавщина і Сумщина – у межах 200.

За даними дослідження, у Полтавській області сектор транспорту отримав 79% фінансування. Більшість проєктів потребують менш як 20 млн грн, лише 2% – понад 300 млн грн.

Харківщина посіла друге місце в Україні за кількістю ініційованих або реалізованих проєктів, де здебільшого середня вартість проєкту становить до 20 млн грн.

На Сумщині зареєстровано 199 проєктів громад, з яких 183 у стадії ініціації або виконання. Найбільше фінансування потребує сфера транспорту – 78%.

Регіональна координаторка DREAM Херсонської області Надія Черняк підкреслила, що для підвищення ефективності фінансування проєктів важливо якісно заповнити профіль громади з актуальними даними та стратегічними документами. Варто також подбати про оформлення профілю та галерею, а фінансовий блок має включати чіткий опис бюджету та витрат.

Про DREAM

DREAM – це державна цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням, яка створює цифровий шлях для всіх проєктів відбудови, відновлення та розвитку і забезпечує їх прозору та ефективну реалізацію на національному, регіональному та місцевому рівнях.

DREAM збирає, упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу, впроваджуючи найвищі стандарти прозорості та підзвітності.

Будь-хто в будь-якому місці може контролювати результативність реалізації проєкту та використовувати цю інформацію для зменшення ризиків, створення точної звітності та покращення загальної ефективності проєкту.