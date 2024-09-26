Шмигаль доручив колишньому заступнику Єрмака знайти 9 мільярдів на водогін до Миколаєва
Міністерству розвитку громад та територій доручено визначити джерела фінансування будівництва магістрального водогону від річки Південний Буг до Миколаєва, вартість якого оцінюється у 8,8 мільярда гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту на Миколаївщину.
Він нагадав, що російські війська спочатку зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім – підірвали Каховську ГЕС, що залишило обласний центр без джерел централізованого водопостачання.
Шмигаль уточнив, що наразі місто забезпечується лише технічною водою з річки Інгулець.
"Цього року уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом. Проте, довгострокове вирішення проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до обласного центру", – зауважив прем’єр.
За його словами, орієнтовна вартість реалізації цього проєкту – 8,8 млрд грн, проте у державному бюджеті ці кошти не передбачені.
"Уряд затвердив відповідну програму. Є доручення Президента. Орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 млрд грн. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом "Проєктуй та Будуй", – повідомив Шмигаль.
Голова уряду додав, що наразі є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій. До цього Кулеба працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Коли обіцяють відновити водопостачання Миколаєва?
У серпні Кабмін затвердив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Вона охоплює 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську. Реалізація Програми оцінюється у 54,2 мільярда гривень.
Тоді Шмигаль обіцяв, що за результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою.
Нагадаємо, на початку серпня на повну потужність запрацював магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг. За даними Держагентства відновлення, це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.
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И последнее. На реке есть Ташлыкское водохранилище. То самое, которое обслуживает АЭС
зе!шобло своїх не кидає.
Це не рахуючи нафтопроводу із московитською нафтою, де мін 6 млрд$ для капутіна організував їрмакака
Та не питання! Потрусити корубціонерів-товстосумів, і там можна не лише водогін, місто побудувати!