Шмигаль доручив колишньому заступнику Єрмака знайти 9 мільярдів на водогін до Миколаєва

Міністерству розвитку громад та територій доручено визначити джерела фінансування будівництва магістрального водогону від річки Південний Буг до Миколаєва, вартість якого оцінюється у 8,8 мільярда гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту на Миколаївщину.

Він нагадав, що російські війська спочатку зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім – підірвали Каховську ГЕС, що залишило обласний центр без джерел централізованого водопостачання.

Шмигаль уточнив, що наразі місто забезпечується лише технічною водою з річки Інгулець.

"Цього року уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом. Проте, довгострокове вирішення проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до обласного центру", – зауважив прем’єр.

За його словами, орієнтовна вартість реалізації цього проєкту – 8,8 млрд грн, проте у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

"Уряд затвердив відповідну програму. Є доручення Президента. Орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 млрд грн. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом "Проєктуй та Будуй", – повідомив Шмигаль.

Голова уряду додав, що наразі є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій. До цього Кулеба працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Коли обіцяють відновити водопостачання Миколаєва?

У серпні Кабмін затвердив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Вона охоплює 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську. Реалізація Програми оцінюється у 54,2 мільярда гривень.

Тоді Шмигаль обіцяв, що за результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою.

Нагадаємо, на початку серпня на повну потужність запрацював магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг. За даними Держагентства відновлення, це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.