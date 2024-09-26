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Новини
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Шмигаль доручив колишньому заступнику Єрмака знайти 9 мільярдів на водогін до Миколаєва

Шмигаль доручив Олексію Кулебі знайти кошти на водогін до Миколаєва

Міністерству розвитку громад та територій доручено визначити джерела фінансування будівництва магістрального водогону від річки Південний Буг до Миколаєва, вартість якого оцінюється у 8,8 мільярда гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту на Миколаївщину.

Він нагадав, що російські війська спочатку зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім – підірвали Каховську ГЕС, що залишило обласний центр без джерел централізованого водопостачання.

Шмигаль уточнив, що наразі місто забезпечується лише технічною водою з річки Інгулець.

"Цього року уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом. Проте, довгострокове вирішення проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до обласного центру", – зауважив прем’єр.

За його словами, орієнтовна вартість реалізації цього проєкту – 8,8 млрд грн, проте у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

"Уряд затвердив відповідну програму. Є доручення Президента. Орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 млрд грн. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом "Проєктуй та Будуй", – повідомив Шмигаль.

Голова уряду додав, що наразі є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій. До цього Кулеба працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Коли обіцяють відновити водопостачання Миколаєва?

У серпні Кабмін затвердив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Вона охоплює 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську. Реалізація Програми оцінюється у 54,2 мільярда гривень.

Тоді Шмигаль обіцяв, що за результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою.

Нагадаємо, на початку серпня на повну потужність запрацював магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг. За даними Держагентства відновлення, це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.

Автор: 

Кабмін (7760) Миколаїв (325) водопостачання (205) вода (236) Шмигаль Денис (1495) Кулеба Олексій (33)


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Топ коментарі
+14
ми в Миколаєві плачемо від щастя...але якщо провести прозорий конкурс то грошей потрібно буде принаймні в два рази менше, а наявність деяких персон в цій справі, яскраве свідчення хто саме тут в долі...
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26.09.2024 16:54
+9
"Велике крадійництво" плавно перейшло в "Гігантське"... І з усіх щілин стирчать вуха єрмака, а його шістка відосікі переможні знімає...
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26.09.2024 17:03
+4
А чому не до Ялти або Керчі? Буданов мабуть тому і не поїхав в Ялту пити каву, бо вода була неякісна?
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26.09.2024 17:00
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А чому школа міністрів у Козира в опузажОПі така мала - тільки 6 штук ...швидко поставити ліжок у бордель на кількість навчання міністрів всього кабміну .
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26.09.2024 16:53 Відповісти
ми в Миколаєві плачемо від щастя...але якщо провести прозорий конкурс то грошей потрібно буде принаймні в два рази менше, а наявність деяких персон в цій справі, яскраве свідчення хто саме тут в долі...
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26.09.2024 16:54 Відповісти
Говорю откровенно - это финансовая афера. Во первых - внутренний водопровод в зданиях загрязнен технической водой, непригодной для употребления. Во вторых - вода в г. П. Буг далеко не хрустальная. Поэтому строительство нового водопровода сейчас это зря выброшенные деньги. В третьих - что значит - "от П.Буга до Николаева"? Николаев сам стоит на П.Буге

И последнее. На реке есть Ташлыкское водохранилище. То самое, которое обслуживает АЭС
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26.09.2024 17:05 Відповісти
А чому не до Ялти або Керчі? Буданов мабуть тому і не поїхав в Ялту пити каву, бо вода була неякісна?
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26.09.2024 17:00 Відповісти
"Велике крадійництво" плавно перейшло в "Гігантське"... І з усіх щілин стирчать вуха єрмака, а його шістка відосікі переможні знімає...
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26.09.2024 17:03 Відповісти
все правильно. новий член команди. треба дати заробити.
зе!шобло своїх не кидає.
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26.09.2024 17:06 Відповісти
Просто щоб всі зрозуміли, що майже 3 роки 500 тисячне місто Миколаїв живе без питьєвої води. Просто уявіть своє життя в таких умовах і чергах на водою. Вартість водогону коливається від 4-8 млрд.грн. і це офіційна заява Миколаївської ОВА, так, саме розбіг 4-8 млрд.грн. - це по законам війського часу коли хтось вирішить чи 4 чи 8 млрд. Нехай це звучить цинічно, але для цього можна військовий стан продовжувати вічно, бо якщо повернуться з фронту мотивовані бригади, то вздовж всього водогону труби можна б було щільно запакувати корупціонерами-негідниками.
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26.09.2024 17:28 Відповісти
А ось і відровідь, навіщо переставляли ліжка в борделі, їх переставили під жирні фінансові проекти
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26.09.2024 17:49 Відповісти
А скільки на офшори яйцесяйного ще добавиться!
Це не рахуючи нафтопроводу із московитською нафтою, де мін 6 млрд$ для капутіна організував їрмакака
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26.09.2024 18:10 Відповісти
Крадівництво під час війни процвітає , ворог під херсоном а тут замість дронів ,пікапів та укріплень для хлопців водогін , який розхерачать обстрілами , але ж потім кошти на ремонт ,гарна годівниця для зеленої банди...
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26.09.2024 18:42 Відповісти
Що-що?! Знайти 9 мільярдів?!
Та не питання! Потрусити корубціонерів-товстосумів, і там можна не лише водогін, місто побудувати!
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27.09.2024 09:06 Відповісти

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