Влада Херсону витратить 300 мільйонів на будівництво шкільних укриттів за секретними цінами

Управління капітального будівництва Херсонської міської ради 19-20 вересня без проведення відкритих торгів уклало три угоди про будівництво захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) для навчальних закладів загальною вартістю 294 мільйони гривень.

За умовами укладених угод, всі роботи мають завершити до червня 2025 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

У всіх трьох випадках замовник оприлюднив лише договірну ціну без підсумкових відомостей ресурсів, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів та обладнання з ринковими.

Закупівлі провели без відкритих торгів, бо замовник знаходиться на території активних бойових дій.

Зокрема, ТОВ "Будпостач-СТСВ" збудує укриття для навчально-виховного комплексу №56 за 109 млн грн. Згідно із експертним звітом, воно розраховане на 300 осіб і матиме площу 1 396 кв. м. Таким чином, укриття коштуватиме приблизно 78 тис. грн за квадратний метр або у 364 тис. грн за особу.

Ця ж компанія отримала підряд на будівництво укриття для школи №41 за 90 млн грн. Воно розраховане на 450 осіб і матиме площу 1 210 кв. м. Відтак, вартість споруди становитиме 74 тис. грн за квадратний метр або 200 тис. грн за особу.

ТОВ "Алсвіт Плюс" замовили укриття площею 1 210 кв. м на 450 осіб для школи №55 за 95 млн грн. Його питома вартість становить 79 тис. грн за "квадрат" або 211 тис. грн за особу.

До першого укриття на порталі "Dream" не завантажено жодної фотографії, а до інших двох додано однакові ескізи навчальних класів, їдальні та санвузла підземної школи з меблями:

Управління капітального будівництва Херсонської міської ради очолює Денис Холодов, уповноваженою особою є Наталя Лобас.

Херсонською фірмою "Будпостач-СТСВ" володіють директор Новохацький Олександр з Івано-Франківська, Віктор Спурза з Львівщини та Олександр Загоскін із Кіровоградщини. Раніше співзасновником був Тарас Веклин з Франківщини, який володіє ТОВ "Провідні нафтогазові технології" разом із батьком Сергієм Веклиним і Степаном Козицьким, братом начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Будпостач-СТСВ" згадується у кримінальному провадженні від 2023 року щодо можливих розтрати та привласнення бюджетних коштів на поточному ремонті захисних споруд цивільного захисту Херсона.

У 2016 і 2020 роках фірма отримала два маленькі підряди на Львівщині та Франківщині на 182 тис. грн, а з листопада 2023 року отримала підрядів на 438 млн грн виключно на Херсонщині.

Київською фірмою "Алсвіт Плюс" володіє Олександр Солов’ян із Полтавщини, а керує Олександр Потележко. Цю фірму пов’язували із Михайлом Немировським (компанії ВКФ "СЕН", "СКМ Монтаж" та "Магнетто") та Ігорем Еренбургом (СТ "ЛЕОЛ"). Останній є депутатом Полтавської міськради від партії "За Майбутнє" та очолює бюджетну комісію.

Загалом із липня 2022 року фірма отримала підрядів переважно на Полтавщині на 372 млн грн.

Скільки коштують шкільні укриття?

Як повідомлялося, вартість підземних шкіл, які зводять у Запорізькій області, засекретивши кошториси, виявилась майже найвищою в Україні. Їх випереджає лише одне укриття в селі Наталине на Харківщині.

Крім того, раніше мер Вишневого від "Слуги народу" Ілля Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами.