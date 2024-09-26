"Укрзалізниця" анонсувала появу на рейсах нових пасажирських вагонів
"Укрзалізниця" працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Так, наразі триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені.
У новій партії – купейні вагони, СВ, 4 вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.
Що буде у нових вагонах
Усі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей:
- кондиціонери;
- вакуумні туалети;
- сповивальні столики;
- якісне кероване освітлення;
- розетки, USB та Type-C порти;
- кавомашини;
- системи відеоспостереження.
"Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад та територій України планують і подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема за рахунок закупівлі та модернізації пасажирських вагонів і придбання швидкісних поїздів", – зауважили в компанії.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оголосила про запуск системи Wi-Fi у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", які курсують по всій країні.
В "Укрзалізниці" обіцяли запустити доступ до інтернету через Wi-Fi щонайменше з 2019 року, але впровадити цю послугу досі не вдавалося.
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