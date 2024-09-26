Кабмін затвердив умови кредитів від Канади та Південної Кореї на $400 мільйонів

Кабінет Міністрів затвердив умови залучення кредитів від Експортно-імпортного банку Кореї та уряду Канади на загальну суму $400 мільйонів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у четвер, 26 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, Кабмін затвердив:

основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Експортно-імпортного банку Кореї на суму до $100 млн;

основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2024 році шляхом залучення додаткового кредиту від уряду Канади для фінансування державного бюджету на суму до 400 млн канадських доларів (близько $300 млн за поточним курсом).

Як повідомлялося, наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.