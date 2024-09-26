В Україні реформують систему державного резерву. Що має змінитися?

Кабінет Міністрів України ліквідовує старе Державне агентство резерву та створює нове Державне агентство з управління резервами України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ліквідовуємо старе Держагентство резерву та створюємо нове Державне агентство з управління резервами України з чітко виписаними повноваженнями. Координуватиме роботу установи перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки", – повідомив Шмигаль.

Також, за його словами, урядовими рішеннями змінено номенклатуру державних резервів, норми їх накопичення, зокрема рівень незнижувальних запасів.

Крім того, затверджено порядок ведення Єдиного реєстру держрезерву. Цей інструмент посилить контроль та відповідальність, наголосив Шмигаль.

Державне агентство резерву України реалізує державну політику в сфері державного матеріального резерву. Держрезерв формує, розміщує, зберігає та поновлює (освіжує) запаси державного резерву.