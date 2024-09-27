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Новини
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Українці заборгували за мікрокредитами 14,5 мільярда. Сума позик зросла у 1,4 раза

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Станом на 1 липня українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 млрд грн. Загалом від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот. 

Зазначається, що за перше півріччя 2024 року українці уклали 3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Варто зазначити, що 96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн.

Цього року 657 тисяч мікрокредитних договорів укладається на місяць. Для порівняння, у 2021-му цей показник становив 1,2 млн договорів на місяць – в 1,8 разів більше.

Середня сума кредиту зросла у 1,4 раза порівняно з минулим роком – до 6776 грн.

За даними аналітиків, 62% кредитів видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на понад 3 роки.

14,53 млрд грн заборгували українці мікрофінансовим організаціям цьогоріч. Від початку року сума боргу зросла на 5,23 млрд грн.

Загальний обсяг боргу за пів року зріс аж у 1,5 раза. Нагадаємо, що за перший рік повномасштабного вторгнення борг перед МФО зменшився на 4 млрд грн, але вже з 2023 року борг знову почав зростати.

Як повідомлялося, у 2023 році українці уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.

Автор: 

борг (1872) МФО (16)


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Ці фін установи заборонити в Україні! Кредит може надавати тільки банк! Щоб не заганяти українців в кабалу!
Повернути тільки тіло кредиту! Всі проценти списати
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27.09.2024 10:30 Відповісти
Ніхто не примушує ідіотів брати ці кредити у МФО. Звісно, заборона була б правильною і більш ефективною, але хто ж заріже курку, котра несе золоті яйця?
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27.09.2024 11:06 Відповісти
кацапський метод, керувати рабами.
спочатку, загнати населення в злидні, що б хоч якось вижити влізло у непідйомні кредити, потім запропонувати контракт на війну, за пару тисяч долярів.

по закінченню війни, готуйтесь к масовим підривам, цих гнилих контор, під дахом нбу.
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27.09.2024 10:52 Відповісти
Чомусь хазяї не припиняють діяльність своїх забігайлівок. Хоч по наведеним цифрам давно повинні були припинити роботу в збиток.
Але ж такого не буває. Значить йде відмивання крадених грошей.
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27.09.2024 11:11 Відповісти

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