Хакери ГУР атакували понад 800 серверів по всій Росії, – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України з 23 по 26 вересня атакували понад 800 серверів у різних регіонах РФ.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело у розвідці.

"Унаслідок атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах", – зазначив співрозмовник.

Зокрема, йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

У розвідці вважають, що втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрат додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних.

Усі дані на атакованих серверах були видалені без можливості відновлення.

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Як повідомлялося, 14 вересня хакери ГУР здійснили чергову кібератаку на банківську систему Росії. Зокрема, потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

А 23 вересня кіберфахівці розвідки атакували ще й АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".