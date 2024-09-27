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Новини
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Підвищення податків вплине на бізнес, але інші варіанти майже вичерпані, – Марченко

марченко,сергій

Підвищення податків однозначно вплине на бізнес, але це вимушений крок через обмежені фінансові можливості країни.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір", передає Lb.ua.

"Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші варіанти практично вичерпані", – наголосив він.

За словами уядовця, внутрішні запозичення досягли критичної межі оскільки вони лише підтримують існуючу систему, не створюючи нових видатків. Таким чином, усі залучені кошти наразі використовуються виключно для погашення вже зроблених виплат та їх обслуговування.

Марченко зауважив на непередбачуваності зовнішніх запозичень, зазначивши, що у першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідного обсягу зовнішньої допомоги.

"На цей рік від партнерів залучать $41,3 млрд, очікувана сума наступного року – 38,4 млрд. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними", – наголосив він.

До того ж, міністр підкреслив, що перегляд видатків має свої обмеження, а оптимізація військових видатків неможлива задля збереження витрат на оборону на поточному рівні в умовах триваючої війни.

Підвищення податків

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
  • зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Автор: 

бізнес (1178) Мінфін (2938) податки (2438) Марченко Сергій (250)


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Топ коментарі
+34
Скільки не тикай зелених мародерів мордою в їхнє лайно, результату НУЛЬ.

Липень 2024 року.

"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.

Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
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27.09.2024 11:34
+17
Різні люди вже наводили як приклад десятки джерел, з яких можна взяти ці кошти.
Але ж у власну кишеню залазити так не хочеться...
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27.09.2024 11:35
+17
Заберіть спочатку 1,5 мільярди з телемарафета
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27.09.2024 11:38
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Скільки не тикай зелених мародерів мордою в їхнє лайно, результату НУЛЬ.

Липень 2024 року.

"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.

Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
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27.09.2024 11:34 Відповісти
Після цієї заяви, зелені її назвали соросятнею.
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27.09.2024 11:37 Відповісти
Але вона виявилася порохоботкою!
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27.09.2024 11:42 Відповісти
Вона виявилась сенатором США, які зацікавлені у ефективному вмкористанні допомоги і запобіганню розкрадання бюджетних коштів владою в Україні.
Якби при владі був Порошенко і його оточення могло хоч десяту частину вкрасти того, що крадуть у Зеленьського, критикувала б Порошенка
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27.09.2024 11:50 Відповісти
Звісно! Як би! Але ж і порохоботка,бо вона говорить те,що говорить Порошенко всі 5+ років керуваня зє,який усунув скрізь тих,хто працював при Пороху!
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27.09.2024 12:31 Відповісти
"інші варіанти майже вичерпані " - а не красти і припинити марадьорити зеленорили не

пробували ? Лохів безмозгих (73%) розвели і в люлю ?

Може забули про "халву" для телепків : https://program.ze2019.com/


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27.09.2024 11:51 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.09.2024 12:33 Відповісти
1000% від 0. Скільки буде, Сірожа?
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27.09.2024 11:35 Відповісти
Різні люди вже наводили як приклад десятки джерел, з яких можна взяти ці кошти.
Але ж у власну кишеню залазити так не хочеться...
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27.09.2024 11:35 Відповісти
Заберіть спочатку 1,5 мільярди з телемарафета
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27.09.2024 11:38 Відповісти
І з обслуговування депутатів..їм середньостельову зарплатню по Україні з прибиранням всіх привилеїв, доплат, компенсацій, страховок.
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27.09.2024 11:43 Відповісти
Тюрму їм всім. Котюзі по заслузі.
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27.09.2024 12:35 Відповісти
І 2 мільярди з утриманя ОПи ще можна забрати 2 з ДУСі, 3 з держохорони.
І багато ще звідки! Бо населеня скоротилося майже вдвічі 1мільйон у ЗСУ + 8-9 виїхало,а управлінців і силовиків побільшало!
Як так трапилося?
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27.09.2024 11:47 Відповісти
А нові машини як же ж тоді ? Їм все інше - похер.
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27.09.2024 12:36 Відповісти
Без функцій "підігріву руля"," озонуваня салону" та "шумовідбівне скло" їм ніяк їздити неможливо!🐵
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27.09.2024 12:41 Відповісти
Щось я не зрозумів? Корупція подолана, дерібан грошей на дорогах, телемарафоні закінчено? На митниці усі платять у бюджет, а не на кишеню? Гроші наваровані не в офшорах? А зрозумів, це ви про лохів(народ), що останне забрати вдасться тільки через податки, а то вони гади прячуть свої копійки під подушку, а нам чинушам і мусорам на життя не хватає і війна, а ми поіздержалися, бо подорожі до Мальдіви подорожчали.
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27.09.2024 11:38 Відповісти
коли підприємці закриють свій бізнес із за підвищених податків де ви будете "брати" гроши ?
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27.09.2024 11:40 Відповісти
Та вони вже так прибарахлилися, що онукам вистачить
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27.09.2024 11:45 Відповісти
Так просто. Лише вплине на бізнес. А все інше наче не зачепить. Простим громадянам нема чого преживати. То ж лише на бізнес вплине.
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27.09.2024 11:40 Відповісти
Інші варіанти вичерпані лише в уяві випускників трускавецького університету.
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27.09.2024 11:42 Відповісти
Проблема не в нестачі коштів, а в не ефективному управлінні державою та їх розподілі
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27.09.2024 11:43 Відповісти
У дерибані держбюджету конкретно. І тіньових схемах податкової, митниці, БЕБіків і інш.
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27.09.2024 12:38 Відповісти
а ***** податок на розкіш зробити!? НЄ??
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27.09.2024 11:44 Відповісти
це ви одарченко розскажить й"бані зелені швондери..
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27.09.2024 11:45 Відповісти
Перестати красти як варіант не розглядається?
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27.09.2024 11:47 Відповісти
А зачем тогда жить ? ЗЕ -команда КАТЕГОРИЧНО проти.
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27.09.2024 12:40 Відповісти
догосподарювались
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27.09.2024 11:48 Відповісти
Повернення в 90-ті. Після цього почнуть добивати бізнес перевірками, тіньова економіка буде процвітати
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27.09.2024 11:51 Відповісти
А зе робив такі потужні кадрові зміни... - не допомогло?
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27.09.2024 11:53 Відповісти
Та тільки ліжка переставили. Всі б..ді на місті, нікого не поперли...
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27.09.2024 12:17 Відповісти
А як допоможе коли фахівців,які працювали при Порошенко замінили фахівцями по манікюру,мінету,фотографами,артистами самодіяльності на чолі зі спеціалістами-регіоналами-фсбешниками?!
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27.09.2024 12:36 Відповісти
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду за виконану роботу завжди платили жебрацьку зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
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27.09.2024 11:54 Відповісти
https://lb.ua/news/2024/09/24/636479_poroshenko_zaproponuvav_dodatkove.html Відтак, "ЄС" пропонує скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень - без підвищення податкового навантаження на бідних людей, зокрема на 105 мільярдів зменшити видатків і на 65 мільярдів збільшити доходи державного бюджету. Для цього пропонується скасувати:

-Дорожній фонд;
-програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
-додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
-8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку
-3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
-1,5 млрд гривень на телемарафон.
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27.09.2024 12:08 Відповісти
Не підвищувати захмарні зарплати топчиновників, провести скорочення, всетаки населення скоротилось в 2 рази, зняти частину коштів з марафону і нехай запускають рекламу.
Не робити не потрібних та дивних проектів типу висадки квітів в 20 км від передової, будівництва озера на 600 млн.

Податок на роскіш якщо подивитись на завезені автомобілі то 50% вартості всіх автомобілів це преміум класу. Розібратись з корупцією при експорті металолому, де нульові податки.

Є багато ресурсу, якщо хотіти його шукати.
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27.09.2024 12:08 Відповісти
Ах ти порохобот! Неначасі! Спалити відьму потужно!
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27.09.2024 12:17 Відповісти
Мы сейчас гибрид Девяностых и Сороковых годов прошлого века. Разве что интернет есть.
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27.09.2024 12:09 Відповісти
Поверніть усе награбоване - на два річних бюджета вистачить
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27.09.2024 12:10 Відповісти
Більше!
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27.09.2024 12:38 Відповісти
А якщо по багажниках друзів влади пошукати..?
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27.09.2024 12:15 Відповісти
Правильно! Молодці! "Щоб підвищити прибутки від корови, треба її менше годувати і частіше доїти"(С)
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27.09.2024 12:20 Відповісти
Марченко справді міністр фінансів ?
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27.09.2024 12:30 Відповісти
Подсказываю недоучке! Сокращение штатов чиновников в 3 - 4 раза, закрыть ОП, количество депутатов ВР уменьшить до 150, правоохранительным органам поставить задачу - за год вернуть в бюджет страны 100 млрд долларов стыренных подонками начиная с 1991 года(установить вознаграждение в 25% от возвращенный суммы)! Это не все. Для начала достаточно. Не благодари!
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27.09.2024 12:49 Відповісти
Ця влада довимахується, так що події з ''яником'' виявляться ''квіточками''.
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27.09.2024 13:02 Відповісти
нажаль, всі "буйні" - вже або на нулі, або взагалі в землі

зе-банда це відчуває, тому і не боїться
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27.09.2024 14:01 Відповісти
Це штучно створені причини для заздалегідь відомих способів рішення проблем.
Одна рука забирає, інша демонструє що вона порожня.
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27.09.2024 13:47 Відповісти
для пересічних це має звучати таким чином: ціни на все будуть лише рости, асортимент - скорочуватись

у результаті завжди сплачує кінцевий споживач

бізнес або отримує прибуток, або закривається

держава може як виграти, так і програти (отримати ще менше надходженнь, ніж було до змін), якщо "піти в тінь" для бізнесу буде вигідніше
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27.09.2024 14:04 Відповісти
А не красти та берегти,а не тринькати гроші не пробували?
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27.09.2024 14:53 Відповісти
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27.09.2024 15:15 Відповісти
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27.09.2024 15:16 Відповісти
Твари зеленые
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27.09.2024 20:07 Відповісти
Є дуже непоганий варіант, це привселюдно повісити Гетьманцева.
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28.09.2024 22:57 Відповісти

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