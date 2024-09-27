Підвищення податків вплине на бізнес, але інші варіанти майже вичерпані, – Марченко

Підвищення податків однозначно вплине на бізнес, але це вимушений крок через обмежені фінансові можливості країни.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір", передає Lb.ua.

"Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші варіанти практично вичерпані", – наголосив він.

За словами уядовця, внутрішні запозичення досягли критичної межі оскільки вони лише підтримують існуючу систему, не створюючи нових видатків. Таким чином, усі залучені кошти наразі використовуються виключно для погашення вже зроблених виплат та їх обслуговування.

Марченко зауважив на непередбачуваності зовнішніх запозичень, зазначивши, що у першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідного обсягу зовнішньої допомоги.

"На цей рік від партнерів залучать $41,3 млрд, очікувана сума наступного року – 38,4 млрд. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними", – наголосив він.

До того ж, міністр підкреслив, що перегляд видатків має свої обмеження, а оптимізація військових видатків неможлива задля збереження витрат на оборону на поточному рівні в умовах триваючої війни.

Підвищення податків

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає: