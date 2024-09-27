Підвищення податків вплине на бізнес, але інші варіанти майже вичерпані, – Марченко
Підвищення податків однозначно вплине на бізнес, але це вимушений крок через обмежені фінансові можливості країни.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір", передає Lb.ua.
"Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші варіанти практично вичерпані", – наголосив він.
За словами уядовця, внутрішні запозичення досягли критичної межі оскільки вони лише підтримують існуючу систему, не створюючи нових видатків. Таким чином, усі залучені кошти наразі використовуються виключно для погашення вже зроблених виплат та їх обслуговування.
Марченко зауважив на непередбачуваності зовнішніх запозичень, зазначивши, що у першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідного обсягу зовнішньої допомоги.
"На цей рік від партнерів залучать $41,3 млрд, очікувана сума наступного року – 38,4 млрд. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними", – наголосив він.
До того ж, міністр підкреслив, що перегляд видатків має свої обмеження, а оптимізація військових видатків неможлива задля збереження витрат на оборону на поточному рівні в умовах триваючої війни.
Підвищення податків
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.
Оновлений текст проєкту закону передбачає:
- підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
- вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
- зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).
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Липень 2024 року.
"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.
Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.
"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
Якби при владі був Порошенко і його оточення могло хоч десяту частину вкрасти того, що крадуть у Зеленьського, критикувала б Порошенка
пробували ? Лохів безмозгих (73%) розвели і в люлю ?
Може забули про "халву" для телепків : https://program.ze2019.com/
Але ж у власну кишеню залазити так не хочеться...
І багато ще звідки! Бо населеня скоротилося майже вдвічі 1мільйон у ЗСУ + 8-9 виїхало,а управлінців і силовиків побільшало!
Як так трапилося?
-Дорожній фонд;
-програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
-додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
-8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку
-3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
-1,5 млрд гривень на телемарафон.
Не робити не потрібних та дивних проектів типу висадки квітів в 20 км від передової, будівництва озера на 600 млн.
Податок на роскіш якщо подивитись на завезені автомобілі то 50% вартості всіх автомобілів це преміум класу. Розібратись з корупцією при експорті металолому, де нульові податки.
Є багато ресурсу, якщо хотіти його шукати.
зе-банда це відчуває, тому і не боїться
Одна рука забирає, інша демонструє що вона порожня.
у результаті завжди сплачує кінцевий споживач
бізнес або отримує прибуток, або закривається
держава може як виграти, так і програти (отримати ще менше надходженнь, ніж було до змін), якщо "піти в тінь" для бізнесу буде вигідніше