Мережа АЗС Parallel купує конкурента – Motto

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Гефест. ЛТД", яка входить у групу "Паралель", на купівлю частки в мережі АЗС Motto.

Про це йдеться у рішенні комітету від 26 вересня, передає галузеве видання enkorr.

"Надано дозвіл ТОВ "Гефест. ЛТД" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Мotto Маркет", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", – повідомили в АМКУ

Такий самий дозвіл "Гефест. ЛТД" отримала на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Кальміус 1".

У листопаді 2023 року "Паралель-М" досягла угоди з мережею Мotto про постачання їй пального усіх марок для подальшої роздрібної реалізації.

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Як повідомлялося, мережу АЗС "Паралель" у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і Криму розбудувала компанія "СКМ" Ріната Ахметова. До війни мережа нараховувала 140 автозаправних станцій, але через окупацію Донбасу і Криму Росією втратила 80 АЗС. Наприкінці 2020 року "Паралель" купив Олександр Дубінін.

Унаслідок повномасштабного вторгнення "Паралель" втратила або зупинила роботу 36 АЗС. Нині "Параллель" – це 22 заправки у Дніпропетровській, Одеській, Київській і підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Мережа Мotto нараховує 70 АЗС. Її основу становлять 63 АЗС, набуті внаслідок виходу зі складу мережі "БРСМ-Нафта" у 2018 році.