Можуть з’явитися нові потреби: Гетманцев не виключив підвищення ПДВ наступного року

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.

Про це він повідомив в інтерв’ю Українським новинам.

"Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – сказав нардеп.

За його словами, наразі немає підстав підвищувати ставку ПДВ, але у владі не виключають, що таке рішення може з'явитися в майбутньому.

Гетманцев уточнив, що автором пропозиції про підвищення ставки ПДВ може виступити тільки уряд.

Підвищення податків

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає: