Можуть з’явитися нові потреби: Гетманцев не виключив підвищення ПДВ наступного року
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.
Про це він повідомив в інтерв’ю Українським новинам.
"Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – сказав нардеп.
За його словами, наразі немає підстав підвищувати ставку ПДВ, але у владі не виключають, що таке рішення може з'явитися в майбутньому.
Гетманцев уточнив, що автором пропозиції про підвищення ставки ПДВ може виступити тільки уряд.
Підвищення податків
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.
Оновлений текст проєкту закону передбачає:
- підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
- вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
- зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).
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У одного нардепа може бути максимум 31 помічник, вони можуть працювати за трудовим договором (отримувати за свою роботу гроші) або на громадських засадах.
економіки у нас не буде.
Тож підвищуйте-
держава буде отримувати ще меньше грошей від ПДВ
зато менти,налоговіки,гетьМанцеви будуть як сир в маслі
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
27.09.2024 941 доба війни
179 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Підвищення податків, заморожування соціальних виплат, майбутнє чергове підвищення ціни на електроенергію, підвищення ставок акцизу на пальне (і всі наслідки цього) дуже чітко показує за чий рахунок збирається далі існувати корупційний режим Зеленського.
як там твій МСЛ?
не хоче заплатити ПДВ за ігорний бізнес??
покидьок неповішаний
ціни на віли закордоном ростуть
ще й ціни на кокаїн... 100% треба підняти податки