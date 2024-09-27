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Новини
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Можуть з’явитися нові потреби: Гетманцев не виключив підвищення ПДВ наступного року

гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.

Про це він повідомив в інтерв’ю Українським новинам.

"Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – сказав нардеп.

За його словами, наразі немає підстав підвищувати ставку ПДВ, але у владі не виключають, що таке рішення може з'явитися в майбутньому.

Гетманцев уточнив, що автором пропозиції про підвищення ставки ПДВ може виступити тільки уряд.

Підвищення податків

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
  • зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Автор: 

ВР (2875) податки (2440) ПДВ (418) Гетманцев Данило (488)


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Топ коментарі
+24
Обов'язково з' являться потреби, Вони ж бо нескінченні ваші потреби
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27.09.2024 15:56
+17
ясно.
економіки у нас не буде.
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27.09.2024 15:57
+17
"5-6 дефективних менеджерів" настільки геніальні, що можуть легко й Бюджет США... РОЗІКРАСТИ!
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27.09.2024 16:19
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Обов'язково з' являться потреби, Вони ж бо нескінченні ваші потреби
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27.09.2024 15:56 Відповісти
Еге ж. Диви як на фото воно руки розчепiрило. Гетманцев Давило - знайомтесь.
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27.09.2024 16:31 Відповісти
ГЕТЬ ГЕТЬманцева шавку РАШИСТСЬКУ! За день до нараду воно🤢💩казала , що гроші на армію , то ПОПУЛІЗМ ! На офіс КРОТІВ - мільярдні підвищення, на повістки МІЛЬОНИ вимутило , на підвищення помічникам сраних депутан , чиновникам мільонні захмарні зарплати, на силовиків , які повинні зберігати ЗЕМАФІЮ МЕГАМАРОДЕРІВ НА КРОВІ 🩸ЗСУ
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28.09.2024 17:17 Відповісти
Гусьщипцев...
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28.09.2024 18:14 Відповісти
Скоро тебе не буде, бо зявляться нові потреби...
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28.09.2024 08:14 Відповісти
Перед повномасштабним вторгненням кацапії в Україну у Верховній Раді працював 421 нардеп, у яких було понад 4000 помічників. Зараз депутатів поменшало на 20 людей, а кількість помічників виросла до майже 4450.
У одного нардепа може бути максимум 31 помічник, вони можуть працювати за трудовим договором (отримувати за свою роботу гроші) або на громадських засадах.
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29.09.2024 10:13 Відповісти
Хто , сумнівається , що зепорношут ворог України ? Якого біса він тримає на посаді праву руку ЗРАДНИКА ПІД САНКЦІЯМИ СІВКОВИЧА - ГЕТЬманцева
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28.09.2024 17:11 Відповісти
ясно.
економіки у нас не буде.
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27.09.2024 15:57 Відповісти
А за відшкодування ПДВ і зараз "мзда" 30 відсотків?
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27.09.2024 15:59 Відповісти
ну так треба ще й родичам і любим друзям, тож потреби ще будуть і будуть ...
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27.09.2024 16:01 Відповісти
ПДВ-це налог який більш за все крадуть
Тож підвищуйте-
держава буде отримувати ще меньше грошей від ПДВ
зато менти,налоговіки,гетьМанцеви будуть як сир в маслі
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27.09.2024 16:09 Відповісти
Ще й доб'ють непоступливих конкурентів
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27.09.2024 17:58 Відповісти
ПДВ- це податок, який більшість податківців і вираховувати не вміє, а тим паче виборці зелених дебілів.
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29.09.2024 09:22 Відповісти
Весь бизнес ця цука з України вигонит
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27.09.2024 16:15 Відповісти
"5-6 дефективних менеджерів" настільки геніальні, що можуть легко й Бюджет США... РОЗІКРАСТИ!
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27.09.2024 16:19 Відповісти
Головний рекетир країни.
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27.09.2024 17:22 Відповісти
А не подавитеся?
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27.09.2024 17:52 Відповісти
Працюй або воюй! Гаркнув потужний менеджер з-за вікна люксового майбаху
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27.09.2024 17:54 Відповісти
Це які нові потреби? Ще збільшити зарплати чиновникам-дармоїдам?
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27.09.2024 19:04 Відповісти
коли вже це падло здохне ?
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27.09.2024 19:58 Відповісти
Якщо не допомогти - то дуже не скоро
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28.09.2024 20:13 Відповісти
все залежить вІд того на коли запланував ОП завершення війни,- на весну чи на осінь
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27.09.2024 20:07 Відповісти
Ще не всіх гусаків погодив.....чмо!!!
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27.09.2024 20:18 Відповісти
коли цього зепдра від януковоча вдавлять?

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

27.‎09.‎2024 941 доба війни

179 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Підвищення податків, заморожування соціальних виплат, майбутнє чергове підвищення ціни на електроенергію, підвищення ставок акцизу на пальне (і всі наслідки цього) дуже чітко показує за чий рахунок збирається далі існувати корупційний режим Зеленського.
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27.09.2024 20:39 Відповісти
Цю курву давно вже тре пиsдити.
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27.09.2024 21:13 Відповісти
підар фсбЕшеий
як там твій МСЛ?
не хоче заплатити ПДВ за ігорний бізнес??
покидьок неповішаний
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27.09.2024 22:38 Відповісти
А чому цей "розумник" не пояснює громадянам хто є кінцевим і головним платником ПДВ ? То подивіться уважно в чек любого маркету, друзі !
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27.09.2024 23:26 Відповісти
ПДВ - це податок на повітря. Саме за рахунок нього владні пройдисвіти ні в чому собі не відмовляють. Навіщо їм щось розвивати, стимулювати, приваблювати інвестиції коли й так добре годують.
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28.09.2024 00:23 Відповісти
В наступному році ти падла -СЯДЕШ
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28.09.2024 09:32 Відповісти
Амінь! Хоча, просто пристрілити як скажену зебіліну, надійніше.
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29.09.2024 09:25 Відповісти
Нераби податків не платять !.. то тільки для лохів )))))
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28.09.2024 10:31 Відповісти
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28.09.2024 13:34 Відповісти
Ти ся колись вспокоїш?!
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28.09.2024 18:15 Відповісти
Цього "гуся" вже пора "на суп"...
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28.09.2024 20:10 Відповісти
Пора цього підра в вулик саджати.
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29.09.2024 09:36 Відповісти
Лічинка ФСБ взялась за економіку України. Треба чекати лиха...
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29.09.2024 12:01 Відповісти
ну звісно

ціни на віли закордоном ростуть

ще й ціни на кокаїн... 100% треба підняти податки
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29.09.2024 14:12 Відповісти
Оскільки на всіх язиках все мовчить (крім Інета) то народ "благоденствує"
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29.09.2024 14:50 Відповісти
Гєтманцева і всю ЗЄшоблу геть!!! Вимагаю створити Уряд національного спасіння! БЕЗ слуг урода і їхніх посіпак!!
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29.09.2024 18:33 Відповісти
І таки з'являться, бо треба і надалі якось утримувати 5-6 ефективних менеджерів і їхні родини.
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29.09.2024 23:32 Відповісти
ПДВ - це податок, який платить кінцевий споживач. Переважно прості громадяни, пенсіонери, студенти. Вони будуть менше споживати. Це все одно, що зменшити пенсії і зарплати
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30.09.2024 02:22 Відповісти
коли цю гниду ліквідують
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30.09.2024 04:05 Відповісти

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