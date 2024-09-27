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Новини
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Мінцифри запустило електронне резидентство для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії

uResidency

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт електронного резидентства uResidency, який дозволяє іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він уточнив, що зараз програма uResidency доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.

"На першому етапі плануємо долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн... Перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були дуже задоволені результатом", – запевнив Федоров.

За словами очільника Мінцифри, в Україні створені найкращі умови для українських підприємців.

"Реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%", – наголосив Федоров.

Він пояснив, що для того, щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency, це має зайняти 5-10 хвилин.

"Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн – і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично", – пояснив віцепрем'єр.

Він додав, що в для реалізації проєкту повністю автоматизували звітність.

"Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, жодної фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. Жодних витрат на бухгалтера або юриста, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою", – розповів Федоров.

Читайте також: Усі закони ухвалено: Федоров анонсував запуск проєкту "е-резидентство"

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні. У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку, а Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні.

Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Автор: 

резиденція (10) електронна система (183) Федоров Михайло (257) Мінцифри (809)


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Топ коментарі
+4
хто їх буде контролювати ? инвест няньки ?
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27.09.2024 18:21
+3
Замість Е-резидент, може, точніше писати Є-резидент?
Бо таки у нас цих резидентів завались, наприклад, єрмак, подоляк, гетьманцев…
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27.09.2024 18:13
+3
А чому своїх підприємців ********, а індусам з пакистанцями зелене світло?
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27.09.2024 22:47
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іноземні гуси
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27.09.2024 17:47 Відповісти
Замість Е-резидент, може, точніше писати Є-резидент?
Бо таки у нас цих резидентів завались, наприклад, єрмак, подоляк, гетьманцев…
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27.09.2024 18:13 Відповісти
хто їх буде контролювати ? инвест няньки ?
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27.09.2024 18:21 Відповісти
А чому своїх підприємців ********, а індусам з пакистанцями зелене світло?
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27.09.2024 22:47 Відповісти
Свої вже знають правила шапіто, а іноземці може і купляться
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27.09.2024 22:57 Відповісти
Народ ще не знає що таке індуси. Плакатимуть наші ФОПи гіркими сльозами і проситимуть Гетьманцева захисту коли ця хитро зроблена сарана разом з китайцми-урками заполонять торгові місця. Жодного виробництва ці трутні в Україну не впровадять.
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28.09.2024 10:04 Відповісти
куди не плюнь, скрізь хронічно-.бануті зебільні пацюки...
Він уточнив, що зараз програма https://e-resident.diia.gov.ua/ uResidency доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.
За словами очільника Мінцифри, в Україні створені найкращі умови для українських підприємців. Джерело: https://biz.censor.net/n3512135
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28.09.2024 10:20 Відповісти
так впускають мігрантів. "Підпріємці" будуть використовувати Україну як транзитну країну на шляху до країн ЄС...
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28.09.2024 17:40 Відповісти
Є добровольці-штурмовики? Щось не второпаю, заміна гравців і кольору шкіри?
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28.09.2024 23:05 Відповісти
маячня якась, як потім зароблені гроші вивести з українського банку за кордон? По 12500 грн в тиждень, за законами Зе?
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29.09.2024 13:00 Відповісти
На базарі в міняйл будь-яка сумма валюти в наявності. Мовчу про оголошення на сайті Фінанси юа та Мінфін за оптовими цінами
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29.09.2024 14:58 Відповісти

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