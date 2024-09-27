Мінцифри запустило електронне резидентство для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт електронного резидентства uResidency, який дозволяє іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він уточнив, що зараз програма uResidency доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.

"На першому етапі плануємо долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн... Перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були дуже задоволені результатом", – запевнив Федоров.

За словами очільника Мінцифри, в Україні створені найкращі умови для українських підприємців.

"Реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%", – наголосив Федоров.

Він пояснив, що для того, щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency, це має зайняти 5-10 хвилин.

"Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн – і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично", – пояснив віцепрем'єр.

Він додав, що в для реалізації проєкту повністю автоматизували звітність.

"Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, жодної фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. Жодних витрат на бухгалтера або юриста, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою", – розповів Федоров.

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Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні. У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку, а Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні.

Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).